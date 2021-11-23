OPPO確認11/25晚間揭曉Reno 7系列手機 預期採三鏡頭、4500mAh以上電池容量
OPPO稍早確認，將在11月25日晚間6點揭曉OPPO Reno 7系列手機，而相關曝光消息則透露OPPO預計公布包含OPPO Reno 7 SE、OPPO Reno7與OPPO Reno 7 Pro三款新機。
而從OPPO公布新機外觀，可以預期OPPO Reno 7系列將延續先前Reno 6系列設計，一樣採類似目前iPhone機種採用的直角平框形式，背面主相機模組則採用兩組尺寸較大鏡頭，另外配置兩組尺寸相對較小的鏡頭配置。
不過，從相關消息曝光內容顯示，OPPO Reno 7系列將額外提供三組鏡頭組合的主相機模組規格，預期應用在OPPO Reno 7 SE及OPPO Reno 7，至於前方鏡頭則採左上角開孔設計。
其他規格方面，OPPO Reno 7系列預期採用5000萬畫素廣角鏡頭，800萬畫素超廣角鏡頭，另外也會配置一組200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則預期配置2300萬畫素規格，電池容量則至少配置4500mAh，支援65W有線快充。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言