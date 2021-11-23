OPPO確認11/25晚間揭曉Reno 7系列手機 預期採三鏡頭、4500mAh以上電池容量

聯合新聞網 / 楊又肇

OPPO稍早確認，將在11月25日晚間6點揭曉OPPO Reno 7系列手機，而相關曝光消息則透露OPPO預計公布包含OPPO Reno 7 SE、OPPO Reno7與OPPO Reno 7 Pro三款新機。

而從OPPO公布新機外觀，可以預期OPPO Reno 7系列將延續先前Reno 6系列設計，一樣採類似目前iPhone機種採用的直角平框形式，背面主相機模組則採用兩組尺寸較大鏡頭，另外配置兩組尺寸相對較小的鏡頭配置。

不過，從相關消息曝光內容顯示，OPPO Reno 7系列將額外提供三組鏡頭組合的主相機模組規格，預期應用在OPPO Reno 7 SE及OPPO Reno 7，至於前方鏡頭則採左上角開孔設計。

其他規格方面，OPPO Reno 7系列預期採用5000萬畫素廣角鏡頭，800萬畫素超廣角鏡頭，另外也會配置一組200萬畫素微距鏡頭，視訊鏡頭則預期配置2300萬畫素規格，電池容量則至少配置4500mAh，支援65W有線快充。

▲(圖／擷自微博)
▲(圖／擷自微博)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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