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為了加上防水設計？Google傳明年推新機Pixel 6a 沒了3.5mm耳機孔

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自91Mobile網站)
▲(圖／擷自91Mobile網站)

近期才宣布推出Pixel 6與Pixel Pro兩款新機，相關消息隨即透露Google接下來可能推出的Pixel 6a外觀面貌，其中可能取消搭載3.5mm耳機孔，同時機身也會比Pixel 6小一些。

依照91Mobile網站與@Onleaks共同透露消息，顯示Google接下來可能推出的Pixel 6a外觀，將維持Pixel 6系列外型設計，其中包含正面中央置頂的開孔鏡頭設計，以及背面維持黑色橫條模組的主相機設計。另外，從外觀並未看見指紋辨識器的情況來看，有可能改為與Pixel 6系列相同的光學式螢幕下指紋辨識器。

而實際設計也似乎取消3.5mm耳機孔，因此或許也代表Pixel 6a也會加入防水防塵規格。至於螢幕則採用平面設計，但不確定會同樣採用OLED面板，或是基於成本考量改為一般LCD面板，而預計採用的6.2吋大小會比Pixel 6採用6.4吋規格小一些。

▲(圖／擷自91Mobile網站)
▲(圖／擷自91Mobile網站)

機身尺寸部分，Pixel 6a預期採用152.2 x 71.8 x 8.7mm尺寸設計，相比Pixel 6採用是158.6 x 74.8 x 8.9mm，顯然會更小一些。

至於硬體規格方面，Pixel 6a是否也會採用Google自製處理器Tensor，或是恢復採用Qualcomm產品，目前還無法確認。而Pixel 6a預期會在明年上半年推出，可能成為Google第一款在中階手機移除3.5mm耳機孔設計的產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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