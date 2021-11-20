「大螢幕版」Android 12L將在12月釋出首波測試版本 明年第一季底正式推出

提供Android開發平台服務的Esper透露，Google日前針對螢幕可凹折手機、平板裝置打造的Android 12L，預計會在今年12月釋出第一版beta測試版本，並且在明年1月釋出第二波Beta測試內容，最終測試版本則預計在明年2月推出，正式版本最快會在明年第一季底提供。

目前還無法確認屆時會有哪些裝置可以加入測試，目前僅確認聯想推出的Android平板裝置Tab P12 Pro會支持，而預期三星旗下Galaxy Z Fold 3等螢幕可凹折手機也會加入支援。

Android 12L是Google針對大尺寸螢幕裝置設計，並且對應不同內容畫面尺寸快速切換的作業系統。另一方面，Google此次也進一步強化app在不同螢幕尺寸畫面切換的設計，將使app內容可更容易在一般與更大螢幕尺寸之間流暢切換，讓整體使用體驗可以變得更好。

雖然目前的Andorid 12已經可以對應多視窗運作模式，同時先前也已經與三星合作對應螢幕可凹折手機使用模式，此次在Android 12L更進一步善用大尺寸螢幕可顯示空間，讓app操作介面能以更直覺、舒適的排列方式呈現，並且能透過手勢對應分割畫面等多工操作使用模式，甚至可以依照需求動態調整顯示尺寸。

在視覺設計部分也會加入更適合大尺寸使用體驗規劃，例如提供更舒適是覺得圓角視窗設計，自訂字母框，或是可調整浮動視窗位置等，讓使用者能依照不同螢幕尺寸規劃更合適的多工介面，或是善用更大尺寸螢幕顯示範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦