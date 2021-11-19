realme明年計畫推出名為GT 2 Fold的螢幕可凹折手機
相關消息指稱，realme計畫推出名為GT 2 Fold的螢幕可凹折手機，預期會在明年推出。
而從名稱包含GT 2來看，預期將會成為realme明年預計推出的旗艦機種之一，同時內螢幕採右上角開孔設計的8吋AMOLED可凹折顯示面板，而外側螢幕則採用6.5吋AMOLED面板，一樣採用右上角開孔設計。
此外，雖然realme預計推出的螢幕可凹折手機採用與三星Galaxy Z Fold系列相似設計，但外側螢幕配置位置則恰好相反，背面主相機鏡頭則採用兩組5000萬畫素規格。
目前還無法確認此款手機具體細節，但建議售價則可能會在1200美元，預期成為realme鎖定更高階價位市場的手機產品。
除了realme，包含OPPO、vivo、榮耀也計畫在明年推出螢幕可凹折手機，而華為、小米則是在今年接連推出新款螢幕可凹折手機，三星則是已經在市場累積推出三代螢幕可凹折手機產品，預期明年開始會有更多螢幕可凹折手機進入市場競爭，藉此讓此類產品價格親民化發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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