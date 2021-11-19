快訊

國3苗栗路段轎車疑自撞護欄變形 女子受困車內命危

山難發生該不該救？專家：台灣應拿捏濫用救援分際

realme明年計畫推出名為GT 2 Fold的螢幕可凹折手機

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，realme計畫推出名為GT 2 Fold的螢幕可凹折手機，預期會在明年推出。

而從名稱包含GT 2來看，預期將會成為realme明年預計推出的旗艦機種之一，同時內螢幕採右上角開孔設計的8吋AMOLED可凹折顯示面板，而外側螢幕則採用6.5吋AMOLED面板，一樣採用右上角開孔設計。

此外，雖然realme預計推出的螢幕可凹折手機採用與三星Galaxy Z Fold系列相似設計，但外側螢幕配置位置則恰好相反，背面主相機鏡頭則採用兩組5000萬畫素規格。

目前還無法確認此款手機具體細節，但建議售價則可能會在1200美元，預期成為realme鎖定更高階價位市場的手機產品。

除了realme，包含OPPO、vivo、榮耀也計畫在明年推出螢幕可凹折手機，而華為、小米則是在今年接連推出新款螢幕可凹折手機，三星則是已經在市場累積推出三代螢幕可凹折手機產品，預期明年開始會有更多螢幕可凹折手機進入市場競爭，藉此讓此類產品價格親民化發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme 可凹折手機

延伸閱讀

小米除搶先採用Qualcomm S898處理器 更傳出與徠卡合作「小米12 Ultra」

開箱影片／realme GT Neo2配色高顏質 效能全開玩手遊輕鬆應對

realme GT Neo2採特殊綠色背蓋設計 協同高性價比narzo 50系列登台

限時3天優惠萬元有找 realme雷射掃拖機器人買再送配件

相關新聞

疫情推動數位使用行為 LINE傳訊量月成長23％

新冠肺炎疫情來臨後，你有沒有更常用LINE呢？不管是用LINE來開會、聯絡工作事宜，或者為了減少現金交易接觸而改用LIN...

TrendForce估明年iPhone漲價 靠SE3重回市佔第二

TrendForce預估蘋果明年推SE 3進軍中階5G市場，將衝高全球市佔率至18%，重回全球第二，但蘋果將以漲價因應零...

你的LINE卡卡、畫面空白不會動？官方教4招實用技巧

通訊軟體LINE台灣用戶超過2100萬，使用者難免遇到畫面空白或無法正常顯示圖片等問題。LINE在官方部落格提供4種排除...

聯發科新款處理器以天璣9000系列命名 高通S898可能叫Snapdragon 8 gen1

在聯發科與Qualcomm都確定會在近期內對外公布新款旗艦處理器消息後，相關說法指出原本市場預期將以Snapdragon 898為稱的處理器，將會以「Snapdragon 8 gen1」為稱，而原本預期將以天璣2000系列為稱的處理器，則會以「天璣9000」系列為稱。

憂市場競爭力不足 分析師：Google明年上半年前不會推螢幕可凹折手機

先前有消息指稱Google計畫推出螢幕可凹折手機，但從螢幕產業分析市調機構DSCC分析師Ross Young取得消息，表示Google直到明年上半年間都不會推出此款產品。

日本BALMUDA智慧手機亮相 台幣2.5萬17日起開放預購

日本知名設計家電品牌BALMUDA於16日發表首款5G智慧手機，搭載高通Snapdragon765晶片與Android作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。