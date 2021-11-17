你的LINE卡卡、畫面空白不會動？官方教4招實用技巧
通訊軟體LINE台灣用戶超過2100萬，使用者難免遇到畫面空白或無法正常顯示圖片等問題。LINE在官方部落格提供4種排除異常的基本方法，讓使用者可以快速解決問題。
首先，如果LINE用起來卡卡的、不太順，或畫面停留很久不會動，LINE建議可以試試先把所有使用中的應用程式關閉，並重新開啟LINE；若沒有改善，可以重新啟動行動裝置。
如果上述方法沒用，LINE建議可以到App Store或Google商店更新至最新版本的LINE應用程式。
若LINE出現網路連線錯誤或無法正常顯示圖片等問題，可能是因為行動裝置容量不夠，可以重新檢視並刪除行動裝置內非必要的應用程式和資料，釋出更多空間。
此外，LINE發生問題時也可以嘗試清除LINE聊天室內的快取資料和LINE應用程式中的快取檔案，路徑在行動裝置的「設定」中的應用程式，選擇LINE的儲存空間，再選擇「清除快取」或「清除暫存記憶體」；依據行動裝置不同，操作步驟跟名稱可能有差異。
值得注意的是，如果Android用戶的LINE發生異常，還可以試試到Google商店更新Android SystemWebView系統元件；如果更新後仍時常遇到問題，LINE建議可以一併更新Chrome瀏覽器版本。
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