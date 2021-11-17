憂市場競爭力不足 分析師：Google明年上半年前不會推螢幕可凹折手機

先前有消息指稱Google計畫推出螢幕可凹折手機，但從螢幕產業分析市調機構DSCC分析師Ross Young取得消息，表示Google直到明年上半年間都不會推出此款產品。

而其中原因，則是與Google認為目前螢幕可凹折手機市場競爭依然需要付諸較高成本，因此雖然目前與三星維持密切合作，甚至提出對應螢幕可凹折手機使用的Android 12L作業系統，但認為目前投入此塊市場發展的產品競爭力仍不足，其中可能包含Pixel系列手機希望能以更親民價位提供，若以更低價位銷售可能會造成明顯虧損，而若抬高價格，則可能造成消費者轉向選擇購買三星製作的螢幕可凹折手機。

因此在目前成本等因素考量下，使得Google決定暫緩推出螢幕可凹折手機，可能選擇先與OEM業者合作更多螢幕可凹折手機，當市場此類產品價位趨於穩定且應用更為普及之後，或許才會推出冠上Pixel品牌的螢幕可凹折手機。

目前包含OPPO、vivo、榮耀等品牌都已經確定會推出螢幕可凹折手機，而包含華為、小米、Motorola等品牌則已經在市場推出旗下螢幕可凹折手機，至於已經在市場推出多款螢幕可凹折手機的三星，接下來更計畫在2022年提高此類產品銷量，使得明年應該可以看見更多螢幕可凹折手機進入市場競爭。

在先前消息中，Google打造的螢幕可凹折手機並非採高階硬體規格設計，其中相機規格可能僅比照Pixel 5使用設計，但會採用Google與三星合作的半客製化Tensor處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦