創辦人等待20年的「戀人」 大小僅4.9吋的BALMUDA Phone揭曉

日前預告將與Kyocera (京瓷)攜手合作打造5G連網手機的日系家電業者BALMUDA，稍早正式宣佈推出這款代號以「KYOTO」 (京都)為稱的智慧型手機BALMUDA Phone，並且由BALMUDA品牌創辦人暨首席設計師寺尾玄分享產品背後設計故事。

以手機規格來看，BALMUDA Phone採用4.9吋、16:9顯示比例與Full HD+解析度設計的螢幕，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 765G，電池容量則配置2500mAh，並且內建NFC與FeliCa功能，藉此對應行動支付與數位票券使用需求，手機則對應IPX4等級防水防塵，整體重量僅為140公克，透過支援USB PD 3.0規範的USB-C連接埠快速充電。

螢幕採用右上角配置的開孔設計，搭載800萬畫素視訊鏡頭，背面則僅配置單一4800萬畫素鏡頭，不像目前主流手機配置多組鏡頭設計。而配置在主相機另一側的開孔位置內，則是指紋辨識器，作為身分驗證使用。

依照寺尾玄說明，BALMUDA Phone就像是「等了20年的戀人」一般，是為了實現當時所處電腦創業世代中像是搖滾明星般出名的夢想，尤其像蘋果創辦人Steve Jobs創造產品一再改變市場生態，因此也希望BALMUDA Phone能夠與眾不同，同時也必須能放進口袋作為日常生活使用產品。

因此在嘗試近80款原型設計後，終於奠定BALMUDA Phone採緊湊、可單手使用的小型機身，並且以弧形機身曲線貼和手掌，並且能符合容易隨身攜帶使用特性。此外，BALMUDA Phone更採用直覺介面設計，讓使用者更方便使用，但本質上仍是以Android作業系統為基礎。

而配合日常使用區需求，BALMUDA Phone更搭載以直覺滑動、點按的主畫面設計，並且提供更無縫檢視的行事曆、筆記功能，以及方便操作的拍攝介面，另外更針對計算機與時鐘功能做調整，使其更方便使用。

不過，BALMUDA Phone建議售價為104800日圓，換算為新台幣售價則約為新台幣26000元，對於不少人而言可能較難以接受，尤其許多搭載更高硬體規格的中高階手機能以更親民價位購得。

BALMUDA Phone將在11月17日上午10點於日本市場開放預購，並且在11月17日至12月31日期間提供30天提供試用，若不滿意可在30天內退還購機金額的銷售方案，另外也準備與日本電信業者Softbank合作資費方案，BALMUDA也將提供黑、白兩色的原廠保護殼配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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