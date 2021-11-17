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華為授權第三方業者設計手機 增加對應Qualcomm、聯發科處理器規格避開美國限令

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，華為計畫透過將產品設計授權第三方業者，同時也透過將手機設計調整為可使用Qualcomm聯發科處理器，並且藉由「智選手機」自選品牌形式繼續銷售手機。

在目前華為旗下通路中，已經可以看見增加推廣第三方品牌製造手機的銷售模式。而這些以自選品牌形式銷售的第三方品牌製造手機，本質上是以華為旗下手機產品打造，卻未掛上任何華為品牌，同時也非搭載鴻蒙作業系統，例如日前由鼎橋通信 (TD Tech)推出的N8 Pro，實際上就是換上Kirin 985處理器與5G連網功能的nova 8 Pro。

而近期更傳出華為計畫擴大對外授權旗下手機設計，讓中國國營單位中國郵電器材集團旗下Xnova部門可銷售以華為手機為基礎設計產品，並且計畫藉此採購過去被美國政府禁止出口技術產品。

除此之外，相關消息更指出華為著手調整旗下手機設計，讓原本對應使用Kirin處理器的手機，可以對應Qualcomm或聯發科處理器規格。

不過，中國郵電器材集團、鼎橋通信均未對此說法做回應。

在此之前，華為已經將旗下榮耀品牌拆分，並且以獨立公司形式運作，因此也讓榮耀能獲取Qualcomm支援5G連網功能的處理器產品，並且可在國際市場推出手機產品採用包含GMS服務的Android作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 美國 華為 聯發科 Qualcomm

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