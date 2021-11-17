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聯發科新款處理器以天璣9000系列命名 高通S898可能叫Snapdragon 8 gen1

聯合新聞網 / 楊又肇

聯發科與Qualcomm都確定會在近期內對外公布新款旗艦處理器消息後，相關說法指出原本市場預期將以Snapdragon 898為稱的處理器，將會以「Snapdragon 8 gen1」為稱，而原本預期將以天璣2000系列為稱的處理器，則會以「天璣9000」系列為稱。

兩款處理器都會以4nm製程打造，但Qualcomm依然會維持與三星合作代工，而聯發科則會維持採用台積電代工資源。

至於兩款處理器在規格設計部分則是大同小異，均以Armv9指令集打造，其中Qualcomm新款處理器將以1組運作時脈達3.0GHz的Cortex-X2 CPU，搭配三組運作時脈為2.5GHz的大核CPU，加上四組運作時脈為1.79GHz的小核，並且搭配Adreno 730 GPU，而聯發科新款處理器則採用1組運作時脈同樣達3.0GHz的Cortex-X2 CPU，搭配三組運作時脈為2.85GHz的大核CPU，加上四組運作時脈為1.8GHz的小核，顯示部分則採用Arm Mali-G710 MC10 GPU。

除了運作時脈上的配置差異，以及代工技術上的不同，更大差異則會集中在GPU對應顯示能力，雖說過去Adreno系列GPU順利讓Snapdragon處理器提昇不少顯示算力，並且在遊戲、虛擬視覺與運算加速等應用表現亮眼，但Arm目前在Mali系列GPU的顯示運算表現也有所提昇，因此也能讓處理器效能表現加分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 聯發科 高通 天璣處理器

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