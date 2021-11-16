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哪家安卓手機外觀設計最討喜？萬名網友票選Google只排第二！

聯合新聞網 / 電獺少女

第三名好意外

智慧型手機百家爭鳴，除了硬體、軟體實力，外觀也是一大重點。目前各家手機都已經發展出自己的風格特色，很容易從外觀就可以看出是哪個品牌，且都各有擁護者。近期外媒就舉辦了投票，票選哪家安卓手機的「外貌」更深得人心，吸引了萬人參與投票

外媒 AndroidAuthority 在他們的網站舉行了「哪家安卓手機最好看？」的票選活動，最終票選結果出爐，共有 10,000 多名網友投票，當中獲得最多票的是三星，獲得了 30.6% 的選票，其中最多網友留言提到的機種是 Note 20 系列跟今年推出的 Galaxy Z Flip 3

第二名則是 Google，獲得了 28.3% 的票數，Google 推出的 Pixel 系列在過往雖然外型較保守，但色彩上卻很討喜。而今年推出的 Pixel 6 系列則是大大改變風格，被網友稱為 2021 年最有識別度的手機

▼ Pixel 6、Pixel 6 Pro

第三名為 Sony，有 10.7% 的得票率。有網友提到 Sony 之所以迷人，是因為螢幕完整沒有挖孔，還有窄邊框，同時很衷於 Sony 的靈魂。第四、五名則分別是 OnePlus 跟小米。不知道大家心中的最佳設計是哪個品牌呢？歡迎留言分享

（新聞來源：AndroidAuthority

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

投票 三星 Google Sony Android

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