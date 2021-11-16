小米除搶先採用Qualcomm S898處理器 更傳出與徠卡合作「小米12 Ultra」
除了傳出小米將在今年底宣布第一款採Qualcomm Snapdragon 898 (暫稱)處理器的小米12，相關消息更透露小米此款旗艦手機準備與徠卡合作，但可能僅會應用在明年才會接續推出的小米12 Ultra，而不會出現在標準款小米12與進階版小米12 Pro。
過去徠卡始終維持與華為獨佔合作關係，但從日前宣布與夏普合作，並且應用在AQUOS R6之後，顯示徠卡與華為合作關係已經做了調整，將對外擴大合作。
而在vivo選擇與蔡司合作，一加找上哈蘇合作情況下，小米顯然也計畫與徠卡合作，藉此強化手機相機拍攝體驗。
不過，目前暫時還無法確認具體合作細節，其中可能包含徠卡與小米合作客製化鏡片或感光元件設計，但目前雙方並未有具體消息透露。
至於實際應用部分，可能僅會在明年才準備推出的小米12 Ultra上採用，而不會應用在標準款小米12，以及進階款小米12 Pro。
小米12預計會在今年12月推出，並且成為第一款採用Snapdragon 898處理器的手機產品，而小米12 Pro、小米12 Ultra則預計會在明年3月前後推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪特斯拉最強勁敵Rivian風光IPO！它是什麼來頭？
▪雙11限時下殺、歷史新低是假的？電商歷史價格用LINE秒查
▪娜美真人版是她！Netflix公佈《航海王》真人版影集主角名單
▪免萬元小米平板5來了 亮點、痛點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言