小米除搶先採用Qualcomm S898處理器 更傳出與徠卡合作「小米12 Ultra」

除了傳出小米將在今年底宣布第一款採Qualcomm Snapdragon 898 (暫稱)處理器的小米12，相關消息更透露小米此款旗艦手機準備與徠卡合作，但可能僅會應用在明年才會接續推出的小米12 Ultra，而不會出現在標準款小米12與進階版小米12 Pro。

過去徠卡始終維持與華為獨佔合作關係，但從日前宣布與夏普合作，並且應用在AQUOS R6之後，顯示徠卡與華為合作關係已經做了調整，將對外擴大合作。

而在vivo選擇與蔡司合作，一加找上哈蘇合作情況下，小米顯然也計畫與徠卡合作，藉此強化手機相機拍攝體驗。

不過，目前暫時還無法確認具體合作細節，其中可能包含徠卡與小米合作客製化鏡片或感光元件設計，但目前雙方並未有具體消息透露。

至於實際應用部分，可能僅會在明年才準備推出的小米12 Ultra上採用，而不會應用在標準款小米12，以及進階款小米12 Pro。

小米12預計會在今年12月推出，並且成為第一款採用Snapdragon 898處理器的手機產品，而小米12 Pro、小米12 Ultra則預計會在明年3月前後推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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