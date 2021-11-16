聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米除搶先採用Qualcomm S898處理器 更傳出與徠卡合作「小米12 Ultra」

聯合新聞網 / 楊又肇

除了傳出小米將在今年底宣布第一款採Qualcomm Snapdragon 898 (暫稱)處理器的小米12，相關消息更透露小米此款旗艦手機準備與徠卡合作，但可能僅會應用在明年才會接續推出的小米12 Ultra，而不會出現在標準款小米12與進階版小米12 Pro。

過去徠卡始終維持與華為獨佔合作關係，但從日前宣布與夏普合作，並且應用在AQUOS R6之後，顯示徠卡與華為合作關係已經做了調整，將對外擴大合作。

而在vivo選擇與蔡司合作，一加找上哈蘇合作情況下，小米顯然也計畫與徠卡合作，藉此強化手機相機拍攝體驗。

不過，目前暫時還無法確認具體合作細節，其中可能包含徠卡與小米合作客製化鏡片或感光元件設計，但目前雙方並未有具體消息透露。

至於實際應用部分，可能僅會在明年才準備推出的小米12 Ultra上採用，而不會應用在標準款小米12，以及進階款小米12 Pro。

小米12預計會在今年12月推出，並且成為第一款採用Snapdragon 898處理器的手機產品，而小米12 Pro、小米12 Ultra則預計會在明年3月前後推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 徠卡

延伸閱讀

疑似Galaxy S21 FE實機外觀曝光 採全平面螢幕設計、提供兩種處理器規格

蘋果將Mac機種轉換Arm架構不到一年 已影響Intel處理器的PC市場佔比

天璣2000系列將亮相？聯發科證實11/19揭曉「最新5G行動平台旗艦晶片」

Qualcomm將在11月底揭曉Snapdragon 898旗艦處理器 三星、聯發科也積極搶食市場

相關新聞

小米除搶先採用Qualcomm S898處理器 更傳出與徠卡合作「小米12 Ultra」

除了傳出小米將在今年底宣布第一款採Qualcomm Snapdragon 898 (暫稱)處理器的小米12，相關消息更透露小米此款旗艦手機準備與徠卡合作，但可能僅會應用在明年才會接續推出的小米12 Ultra，而不會出現在標準款小米12與進階版小米12 Pro。

天璣2000系列將亮相？聯發科證實11/19揭曉「最新5G行動平台旗艦晶片」

先前已經有不少預熱消息後，聯發科稍早確認將在台灣時間11月19日上午6點揭曉「最新5G行動平台旗艦晶片」，預期將會搶先在Qualcomm之前公布旗艦處理器天璣2000系列消息。

蘋果iOS 15.2將能查「可追蹤我的物品」 新增數位帳號託付選項

蘋果先前曾透露將持續透過韌體更新方式，讓定位追蹤配件AirTag的使用體驗更好，並且確保使用者的隱私安全，在稍早釋出的iOS 15.2 beta 2測試版本中，便是在Find My app內增加「可追蹤我的物品」選項，讓使用者能看見附近可以用來追蹤位置的AirTag，以及支援透過Find My功能追蹤的物品。

iPhone「隱藏功能」 內行曝解答 果粉驚：用了6年都不知

現代科技越來越發達，路上人手一支智慧型手機，業者每年都會推出新款手機，增加新功能及新顏色來吸引消費者購買。一名網友拿了6年iPhone，卻沒發現有一個隱藏功能，此文一出，引起不少網友討論。

Pixel 6螢幕指紋解鎖慢引抱怨 官方解釋原因了

Google 在官方推特表示 Pixel 6 系列指紋感應器使用增強安全的演算法，某些情況這些附加保護可能需要更長的時間來驗證，也需要與感應器進行更直接的接觸。

電信雙11拚場！遠傳購機1+1 台灣大送最高5,000 momo幣

迎戰雙11，各電信皆祭出優惠緊抓年底換機潮商機！遠傳雙11限時快閃推申辦指定方案購機免費多1件家電；台灣大哥大則豪送mo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。