蘋果iOS 15.2將能查「可追蹤我的物品」 新增數位帳號託付選項

蘋果先前曾透露將持續透過韌體更新方式，讓定位追蹤配件AirTag的使用體驗更好，並且確保使用者的隱私安全，在稍早釋出的iOS 15.2 beta 2測試版本中，便是在Find My app內增加「可追蹤我的物品」選項，讓使用者能看見附近可以用來追蹤位置的AirTag，以及支援透過Find My功能追蹤的物品。

若使用者認為自己被特定可追蹤位置的物品紀錄行蹤，即可依照指示關閉此類物品的追蹤功能。

不過，目前也有看法認為，此項功能可能會矛盾情況，例如使用者以正常方式將AirTag用於定位其所有物，但如果有心人士利用「可追蹤我的物品」選項，並且將使用者所有物回報為可疑追蹤情況，進而將其定位功能關閉的話，可能就會藉此竊取原本以AirTag確保位置的物品。

但依照蘋果設計邏輯來看的話，理論上應該也會加入判斷回報疑似追蹤自己行動的物品，是否已經有一定追蹤時間的紀錄，或是其他判斷依據，藉此確認回報內容是否屬實，但具體功能與運作方式應該還是會等到正式版本推出後才會確定。

此次更新同時也增加可設定指定可繼承帳號及裝置內容的聯絡人，亦即今年在WWDC 2021期間公布的數位帳號託付對象登記功能，萬一自己遭遇不測或因故身亡時，可以讓託付對象存取個人蘋果帳號關連資料，以利存取已故使用者所遺留蘋果裝置存放資料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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