手機ODM產業喜迎利好：傳vivo手機正式釋放ODM訂單

集微網消息：衆所周知，作為手機產業不可或缺的環節，手機ODM產業近幾年已經成為手機廠商十分重要的合作夥伴，從最初的智慧型手機，再到如智慧型手表、TWS耳機、平板、筆記型電腦等。



但從手機產業來看，儘管有如智慧型手表、TWS耳機、筆記型電腦等增量市場，但與智慧型手機產值相比，仍有一定的差距，當然，這也是衆ODM廠商新的業務增長點。

回顧過去幾年ODM產業的發展，其實就智慧型手機端來看，已經陷入「僵局」，尤其是隨著全球智慧型手機出貨量的不斷集中且市場飽和，導致手機ODM訂單也受到影響。不過，在過去的兩年，三星和OPPO釋放了大量訂單，從而進一步推動手機ODM產業快速增長。

就全球一線手機品牌來看，當前三星、OPPO、小米、華為、榮耀都有大量的ODM機型，唯獨vivo一直處於觀望當中，此前並未釋放ODM訂單，即便OPPO釋放了超億部ODM訂單後，vivo仍不見動作。

傳vivo正式釋放ODM訂單 由華勤技術承接

近來，據集微網從行業得知，vivo目前已經正式釋放手機ODM訂單，並將訂單交由華勤技術，據傳當前的量並不是非常大，但整體來看，這對於手機ODM產業而言，將迎來新的大量訂單。

據業界人士預測：「vivo目前雖然釋放的ODM訂單量並不大，但應該與OPPO之前一樣，OPPO最開始的量也並不是特別大，但隨著手機廠商與ODM廠商合作模式穩定以後，就開始釋放大量的ODM訂單，目前OPPO超過一半的手機都是ODM訂單。」

據集微網此前報導，據Counterpoint數據顯示，從智慧型手機終端品牌ODM/IDH出貨量貢獻情況來看，2020年最大貢獻者為小米、OPPO（包括realme、Oneplus）以及三星，三者委外ODM/IDH出貨量分別為1.15億部、1.05億部、0.81億部，合計高達3.01億部，佔整個市場份額近63%。

由此可見，2020年小米和OPPO委外的ODM/IDH訂單都超過了1億部，而三星也超過了0.8億部，假如vivo和OPPO一樣釋放近1億部的ODM/IDH訂單的話，那麽，無疑將會對ODM產業帶來很大的利好，而從手機ODM市場來看的話，主要受益者為華勤技術、聞泰科技以及龍旗科技。

實際上，除了上述三星、OPPO、小米、榮耀以外，此前國內智慧型手機龍頭華為儘管這兩年手機出貨量大幅度下降，而華為智慧型手機有很大部分為ODM機型，看似對手機ODM產業造成很大的影響，其實不然，一方面，華為的市場份額主要被國內OPPO、vivo、小米所搶奪，另一方面，華為還有部分「隱形」訂單也交由ODM廠商完成。

ODM產業變革：單部手機價值提升+拓展新市場

從ODM產業來看，其市場格局與手機產業極為類似，幾年前該行業百舸爭流，但最終也走向了華勤技術、聞泰科技、龍旗科技佔據市場份額的格局。

據Counterpoint數據顯示，其中華勤以1.62億部的出貨量位居行業第一，該年度其出貨量同比增長高達101%，其次是聞泰出貨量達1.1億部，同比增長2%，其三為龍旗出貨量0.98億部，同比增長32%，三者合計佔市場份額高達77%。

而從「智慧型手機+筆記型電腦+平板電腦」三大件出貨量來看，華勤技術去年達到了近2億部，而聞泰科技也達到了近1.2億部，龍旗技術也超過了8000萬部。三者出貨量縂和已佔據 2020 年全球智慧型手機、筆記型電腦及平板電腦市場約26%份額。

此外，Counterpoint預計全球智慧型手機 ODM/IDH 市場出貨量有望由2020年約4.8億台增至2025年約6.5億台；銷售額由約264億美金增至約338億美金。

而在智慧型手機市場和ODM市場均高度集中的情況下，ODM產業通過「內卷」和「外延」兩個方向實現突圍。

首先是「內卷」方面，通過對比可以發現，近三年以來，國內品牌手機的單價在不斷提升，2016年之前的拚量局勢早就過去，各大手機品牌更注重手機利潤，這也促使單部手機的價值在不斷提升，如2016年之前售價在1000元以下的ODM手機非常之多，但近些年來，ODM手機的單價也在逐步提升，這也使得ODM廠商成為受益者。

據Counterpoint數據顯示，如2015年全球單部手機的平均售價衹有246美元，而到了2021年，預計將提升到314美元，增幅達到了27.64%。

與此同時，從過去幾年來看，各大ODM廠商對成本和供應鏈的管控也進一步提升，尤其是在一些核心元器件方面，開始佈局投資部分核心供應商，加強與供應商的合作，一方面可以維持供應鏈體系的穩定，另一方面，相對而言，也可以獲得較為「優惠」的價格，如華勤技術、聞泰科技、龍旗科技等，其實都有投資不少供應商。

其次則是「外延」向新的市場拓展，如TWS耳機市場、智慧型手表、筆記型電腦市場、服務器市場，都已經成為華勤技術、聞泰科技等一線ODM廠商新的競爭點。尤其是筆記型電腦和服務器市場，兩者的單價都比較高，而華勤技術與聞泰科技均在該領域有佈局。

整體來看，對於ODM產業而言，vivo訂單的釋放，將有利於市場的進一步提升，與此同時，就ODM市場格局來看，受益者無非為華勤技術、聞泰科技和龍旗科技等頭部企業，在智慧型手機出貨量增速放緩的情況下，單部手機的價值也在不斷提升；此外，橫向向新市場進軍，也將成為ODM廠商業勣增長的新動力！

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