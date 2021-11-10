iPhone「隱藏功能」 內行曝解答 果粉驚：用了6年都不知

現代科技越來越發達，路上人手一支智慧型手機，業者每年都會推出新款手機，增加新功能及新顏色來吸引消費者購買。一名網友拿了6年iPhone，卻沒發現有一個隱藏功能，此文一出，引起不少網友討論。

一名網友在「爆系知識家」發文，她po出一張手機截圖，只見圖中有下方有相片、音樂、apple store等等app圖標，她表示拿了6年iPhone卻不知道這是什麼功能，於是想問問網友們，「有人知道這是什麼功能嗎？」，吸引不少拿iPhone的網友熱烈討論。

對此，有網友解答，「你可以透過訊息，分享給朋友下方那些應用程式的一些內容，好比說emoji圖案、表情、可以錄音、錄影給對方看，或是分享apple music 的音樂給對方，其實你動手點一點就知道可以幹嘛了」，建議傳給同樣使用iPhone 的對象，「iOS 15新功能，專注模式共享狀態」、「共享是指在你的所有設備上共享或是讓對方知道」，若對方沒有ios15版本，也不會顯示出來。

據了解，iOS用戶可在iPhone、iPad及iPod touch上使用「訊息」app，傳送文字、照片、影片及其他內容。

一名網友po出一張截圖，只見圖中有下方有相片、音樂、apple store等等app圖標，於是想問問網友們，「這是什麼功能？」。 圖/爆系知識家

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