日系家電業者BALMUDA首款5G手機 將於11/16正式亮相
今年5月中宣布與Kyocera (京瓷)攜手合作打造5G連網手機的日系家電業者BALMUDA，稍早確認將在11月16日推出旗下首款手機產品，並且將以BALMUDA phone作為產品名稱。
從目前釋出外觀影像來看，BALMUDA phone整體造型有點類似早期Google與三星合作的Galaxy Nexus，背面採用略帶弧線的背蓋設計，並且加上凹刻形式的BALMUDA品牌字樣，螢幕則採用全平面，但是並未跟進現行常見的極窄邊框設計，仍在上下保留明顯邊框，同時右上角仍採用開孔鏡頭設計，至於背面主相機似乎僅搭載單一鏡頭模組。
BALMUDA暫時未公開此款手機具體細節，但可能不會鎖定高效能的旗艦手機產品定位，而是讓更多人都能使用的親民價位設定。
另外，或許是為了與既有家電品牌作明顯區隔，BALMUDA在進軍手機市場採用全新公司名稱BALMUDA Technologies，因此也能視為將手機業務作為獨立事業運作。
除了與Kyocera合作打造手機，在市場銷售部分也攜手日本電信業者Softbank，未來預期將合作推出搭配BALMUDA phone的資費銷售方案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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