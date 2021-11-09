Pixel 6螢幕指紋解鎖慢引抱怨 官方解釋原因了

Google 在官方推特表示 Pixel 6 系列指紋感應器使用增強安全的演算法，某些情況這些附加保護可能需要更長的時間來驗證，也需要與感應器進行更直接的接觸。

Google 上個月發表 Pixel 6 系列，Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 搭載首款 Google 自研為 Pixel 設計的晶片系統 「Google Tensor」，結合人工智慧和機器學習技術，也提供更個人化與安全的使用體驗。

新晶片讓語音辨識可以更清楚了解內容與拍照場景物件，照相也帶來新相機計算攝影效能等升級，許多實測都可以看到優秀表現，不過大家最期待的功能之一-螢幕下指紋解鎖，卻受到諸多抱怨，許多人實際使用發現其解鎖速度緩慢。

由於速度慢讓 Pixel 6 螢幕指紋解鎖用起來反而很麻煩、不是那麼可靠，對於這些抱怨，Google 也正式回應了，Google 在官方推特表示 Pixel 6 系列指紋感應器使用增強安全的演算法，某些情況這些附加保護可能需要更長的時間來驗證，也需要與感應器進行更直接的接觸。

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi — Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021

雖然官方解釋了解鎖緩慢原因來自於安全性演算法，但附上的問題排除連結頁面並沒有太多幫助，只有建議用戶確認手指乾淨，以及「使用已在手機上註冊指紋」而已。

對此有其他 Twitter 網友回覆認為這可能是 Google 硬體問題，Pixel 6 使用螢幕下光學指紋掃描儀，而不是像三星 Galaxy S21 新的超音波指紋辨識感應器掃描指紋，有些用戶認為應該是 Pixel 6 感應器性能不佳。但有 Reddit 其他用戶表示，光學指紋掃描在的 OnePlus 手機上運作流暢，網友指出 Pixel 6 與自己的 OnePlus 7 pro 一樣準確，但速度要慢得多。網友指出比起 Pixel 歷代機型背面實體指紋辨識模組設計更慢。

以上這些原因看來可能是 Pixel 6 上特定的問題，目前人臉辨識尚未回歸，建議讀者如果在 Pixel 6 指紋解鎖上有遇到障礙，也可以直接改採原始輸入 PIN 碼方式解鎖。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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