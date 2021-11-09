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五大電信行動上網量公布 9月這家用戶平均用超過30GB居冠

聯合新聞網 / interface

不少民眾都有申辦行動上網吃到飽方案，究竟五大電信行動數據傳輸量哪一家用量最大？根據國家傳播委員會（NCC）公布的行動寬頻用戶每月平均數據用量最新統計，截至 2021 年 9 月底止，全台行動用戶數達到 29,544,357 戶，9 月平均用戶數據傳輸量以遠傳電信居冠，高達 30.34GB，今年以來遠傳除了 1 月、7 月僅次於台灣之星外，其餘每個月的用戶平均用量皆高於各大電信。

9 月行動寬頻用戶平均數據用量依序為遠傳電信（30.34GB）、台灣大哥大（27.85GB）、台灣之星（26.54GB）、中華電信（25.69GB）、亞太電信（15.30GB）。相較於 8 月（遠傳 32.11GB），甚至疫情爆發多數人居家上班的 6、7 月期間（遠傳 6 月 34.01GB、台灣之星 7 月 34.32GB），五大電信行動用戶 9 月的數據用量其實減少許多，不外乎與疫情解封、不少公司與學校回歸正常上班與上課有關。

每月平均數據用量不僅代表行動用戶對於上網需求的使用狀況，多少也會與電信業者所提供的網路方案與網路品質有關，試想當你在高速或穩定的上網環境下使用網路，會隨著因為有好的上網品質可能增加數據傳輸用量，若因使用環境不佳，自然會減少使用，或者是尋找其他的連網替代方案。

台灣之所以會有這麼高的行動數據用量，主要原因在於五大電信針對 4G 或 5G 行動網路也都有提供上網吃到飽方案，另外疫情期間民眾宅在家，上網需求也跟著提高，不過 NCC 這項統計無法直接看出 4G 或 5G 數據用量的比例。

《原文刊登於合作媒體interface，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 吃到飽 NCC 居家上班 遠傳電信

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