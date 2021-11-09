Galaxy S21 FE傳於CES 2022開展前正式亮相 最快這時間開賣
先前有消息指稱三星已經解決Galaxy S21 FE上市問題，計畫在明年CES 2022期間亮相。而相關消息更進一步透露Galaxy S21 FE將會在1月4日，亦即CES 2022正式開展前一天的活動上正式揭曉，並且預計在1月11日開放銷售，甚至更透露Galaxy S22系列將會在2月8日對外公布，並且在當天開放預購，正式上市時間則是2月18日。
不過，若此消息屬實的話，代表Galaxy S21 FE產品定位將會設定為入門旗艦機種，作為Galaxy S22系列之外更親民價位選擇。而如此一來，同時也能讓Galaxy S21 FE擺脫在今年內上市，會因為價位設定顯得尷尬的問題。
而類似的操作，其實也與曾在CES 2020期間推出的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite相同，當時主要作為親民價位的旗艦手機產品，藉此吸引更多消費族群。
另外，目前消息也指出Galaxy S22系列將會在2月8日對外揭曉，屆時也會同步開放預購，並且在2月18日進入市場銷售，同樣也會透過多款設計規格，甚至加入S Pen手寫應用功能，吸引原本長時間使用Note系列機種的消費族群。若加上Galaxy S21 FE能以更具競爭價位進入市場，預期將能讓三星爭取更多消費者支持。
While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…— Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021
EXCLUSIVE 👀
Unpacked event for S21 FE
January 4, 2022
No pre-order period
Available January 11, 2022
Unpacked event for S22 lineup
February 8, 2022 @ 10:00am ET
Pre-orders begin same day (2/8)
Available February 18, 2022
🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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