Galaxy S21 FE傳於CES 2022開展前正式亮相 最快這時間開賣

先前有消息指稱三星已經解決Galaxy S21 FE上市問題,計畫在明年CES 2022期間亮相。而相關消息更進一步透露Galaxy S21 FE將會在1月4日,亦即CES 2022正式開展前一天的活動上正式揭曉,並且預計在1月11日開放銷售,甚至更透露Galaxy S22系列將會在2月8日對外公布,並且在當天開放預購,正式上市時間則是2月18日。

不過,若此消息屬實的話,代表Galaxy S21 FE產品定位將會設定為入門旗艦機種,作為Galaxy S22系列之外更親民價位選擇。而如此一來,同時也能讓Galaxy S21 FE擺脫在今年內上市,會因為價位設定顯得尷尬的問題。

而類似的操作,其實也與曾在CES 2020期間推出的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite相同,當時主要作為親民價位的旗艦手機產品,藉此吸引更多消費族群。

另外,目前消息也指出Galaxy S22系列將會在2月8日對外揭曉,屆時也會同步開放預購,並且在2月18日進入市場銷售,同樣也會透過多款設計規格,甚至加入S Pen手寫應用功能,吸引原本長時間使用Note系列機種的消費族群。若加上Galaxy S21 FE能以更具競爭價位進入市場,預期將能讓三星爭取更多消費者支持。

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…



EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022



Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022



🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs