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Galaxy S21 FE傳於CES 2022開展前正式亮相 最快這時間開賣

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有消息指稱三星已經解決Galaxy S21 FE上市問題，計畫在明年CES 2022期間亮相。而相關消息更進一步透露Galaxy S21 FE將會在1月4日，亦即CES 2022正式開展前一天的活動上正式揭曉，並且預計在1月11日開放銷售，甚至更透露Galaxy S22系列將會在2月8日對外公布，並且在當天開放預購，正式上市時間則是2月18日。

不過，若此消息屬實的話，代表Galaxy S21 FE產品定位將會設定為入門旗艦機種，作為Galaxy S22系列之外更親民價位選擇。而如此一來，同時也能讓Galaxy S21 FE擺脫在今年內上市，會因為價位設定顯得尷尬的問題。

而類似的操作，其實也與曾在CES 2020期間推出的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite相同，當時主要作為親民價位的旗艦手機產品，藉此吸引更多消費族群。

另外，目前消息也指出Galaxy S22系列將會在2月8日對外揭曉，屆時也會同步開放預購，並且在2月18日進入市場銷售，同樣也會透過多款設計規格，甚至加入S Pen手寫應用功能，吸引原本長時間使用Note系列機種的消費族群。若加上Galaxy S21 FE能以更具競爭價位進入市場，預期將能讓三星爭取更多消費者支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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