保密防諜出奇招 Apple把iPhone原型機Logo換成星戰「死星」
近日在 YouTuber DongleBookPro 上傳分享了一部影片，據稱是iPhone 4原型機，但不同的是這款原型機在機背的Logo是星際大戰「Death Star 死星」，而不是Apple蘋果的Logo，據稱這是蘋果公司為了防止內部資訊和硬體洩漏的特別處理方式，藉由死星Logo讓其他人認為這款原型機是 Disney 迪士尼的產品，而不是iPhone原型機。
這款死星 iPhone 原型機的設計與真正的 iPhone 4 在設計上仍有些差別，其中原型機使用的螢幕並非 Retina 顯示螢幕，機身上看不到任何的螺絲，唯有要把在 SIM 卡托盤拿出來時，才會看到小小的螺絲設計。
除了沒有螺絲之外，這款 iPhone 4 原型機的鏡頭與 LED 閃光燈設計也不相同，鏡頭外圈少了點綴的金屬環，甚至就連執行的作業系統也是內部測試系統，據稱有可能是最早的 iOS 4 系統版本。
為了搭配這款原型機，還有一個透明保護殼，這保護殼上一樣具有死星的 Logo，但就如同這款 iPhone 原型機一樣都是秘密產品。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載》
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