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N8 Pro手機藏華為nova 8 Pro影子 即起開放中國預購

聯合新聞網 / 楊又肇

因為美國技術出口禁令影響，目前華為仍無法打造對應5G連網功能的Kirin系列處理器，但在稍早由西門子與華為合資的全外資公司鼎橋通信 (TD Tech)，則是宣布推出名為N8 Pro的新款手機，其中採用Kirin 985處理器，並且加入支援5G連網功能。

以規格上來看，N8 Pro基本上就是換上Kirin 985處理器與5G連網功能的nova 8 Pro，並且沿用nova 8 Pro外型設計，電池容量則是4000mAh，同時也搭載華為提供的66W有線快充。

相機規格一樣採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭的主相機模組，並且採用1600萬畫素人像鏡頭與3200萬畫素超廣角鏡頭組成的視訊相機。

而記憶體則提供8GB容量，並且搭載128GB儲存容量，建議售價則是人民幣3999元，從即日起開放中國市場預購。

之所以能採用5G連網功能，或許與此款手機並非由華為銷售，而是透過鼎橋通信旗下通路，加上本身為全外資公司，顯然也能以此避開美國技術出口禁令限制。

另一方面，鼎橋通信本身也提供5G連網模組，同時旗下業務更包含以華為暢銷旗艦手機為基礎，藉此打造安全、具雙重作業系統的手機產品，或許也是以此避開禁令限制。

先前華為曾透露將解決手機產品無法搭載5G連網功能問題，或許也可能透過此方式尋求避開限制問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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