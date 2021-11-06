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聯發科預告將在下一款處理器強化遊戲光影、低功耗運作使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

針對旗下處理器在遊戲市場應用，聯發科強調將持續提升HyperEngine技術設計，其中包含與Google從Android底層合作整合，並且持續與Vulkan等遊戲引擎業者合作，藉此持續擴大遊戲應用技術，同時在運算過程也會藉由旗下處理器運算效能、架構強化遊戲運算體驗，藉此在手機上實現等同PC般即時光影追跡、全域照明、超解析影像表現等效果，同時也能符合在手機上游玩遊戲時的低功耗、低熱度與高速反應體驗需求。

聯發科表示，手機上的遊戲體驗往往會與PC等級遊戲體驗比較，而PC遊戲往往會伴隨顯示卡技術、遊戲引擎技術提升，開發週期平均會介於3-5年左右，手機遊戲原則上也會以相同週期時間進行開發，但由於手機處理器規格在近年內持續提升，同時也有更多業者投入手機遊戲開發，因此讓手機遊戲平均開發週期縮減至2-4年，同時也讓手機處理器持續配合手機遊戲開發需求增加更多應用功能，其中包含等同PC等級的即時光影追跡、全域照明、超解析影像表現等效果。

而聯發科在Helio G系列處理器便深入整合HyperEngine技術，同時在天璣系列處理器也持續擴展此項技術應用，未來也會視需求擴大應用至手機、平板以外裝置，例如電視或機上盒設備，更強調結合手機使用體驗，讓手機遊戲運算結合APU架構、高速連網設計，藉此對應低延遲、高效能運算、降低手機發熱情況，並且維持電池續航力表現。

因此在Android作業系統底層會與Google深入合作，同時也會持續與Vulkan等遊戲引擎業者合作，更透過SDK開發工具組等資源，讓遊戲開發者能善用聯發科處理器特性，讓遊戲發揮更好運算效能，藉此擴大遊戲市場應用佈局，並且實現PC等級般的遊戲體驗。

在2019年提出第一版HyperEngine技術，目前已經進入3.0版本發展，聯發科更預告接下來將會進入5.0版本，預期整合更多遊戲應用需求，並且將應用在新款天璣2000系列處理器，同時將在明年擴大市場應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科 處理器

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