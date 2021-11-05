Google Pixel 6傳災情？國外用戶新機發生螢幕重複開孔、綠畫面、異常閃爍
重複開孔有點扯...
Google Pixel 6 系列新機近期正式開賣，莫娜也拿在手邊一陣子啦，目前為止都還蠻滿意，不過部分國外用戶就沒這麼幸運了。國外網友在 Twitter 上發文，表示自己的 Pixel 6 出現了災情
國外網友在按 Pixel 6 電源鍵的時候，發現螢幕出現了閃爍跟綠色的條狀閃爍，不過這也算是 OLED 螢幕很容易出現的災情，但最誇張的是 Pixel 6 前鏡頭竟然出現了雙開孔，根據網友的影片來看，應該是螢幕被多開了一個重疊孔位。網友在貼文串中也有提到，目前有問題的手機已經成功申請換貨了
▼ Pixel 6 螢幕在按電源鍵時出現綠色閃爍
針對螢幕閃爍的部分，Google 也有出來解釋，官方說螢幕出現閃爍是按電源鍵時會出現的正常現象（???）不代表硬體有問題。官方也預計會在 12 月提供新的軟體更新來修復 Bug。只能說硬體一直以來不是 Google 的強項，但身為科技大廠出現品質疑慮還是很該被檢討的，不知道台灣的 Pixel 6 系列用戶們有沒有遇到這類情形呢？
（新聞來源：Twitter）
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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