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技術駭客DIY全球首支USB-C接口iPhone！拍賣出價突破新台幣10萬元

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自Kenny Pi
圖擷自Kenny Pi

現在，Ken Pillonel 也將這台全球首支 USB-C iPhone X 放到 ebay 上拍賣，至截稿出價已經飆到 3,800 美元！

即便 Mac 和 iPad 已經使用 USB-C 端口充電介面，蘋果目前在 iPhone 上仍用 Lightning 接口，遲遲未改用 USB-C。但國外一名自造者成功將 iPhone 改裝成 USB-C 接口，並公開販售改裝的 iPhone 也實作影片發表在 YouTube 將技術開源，讓所有興趣的硬體駭客都可以嘗試改裝自己的 iPhone。

機器人工程背景的 Ken Pillonel 在上個月發表一步影片，讓眾人一睹他如何成功改裝首支 USB-C 接口的 iPhone X，這支首款 USB-C iPhone X 可以正常充電也可以連接上 Mac 辨認出設備型號，現在 Pillonel 又上傳了一個部更詳細的說明影片，十三分鐘裡展示了他是如何成功改裝，而他將技術開源在 Github 包含技術細節、CNC 說明以及客製 PCB 等相關資料。

Ken Pillonel 從概念原型驗證開始，對 Lightning 連接器進行逆向工程，訂購特製的 PCB，並加工 iPhone 的外殼以適應更大的 USB-C 接口，影片還展示了安裝額外電路的難度，電路板在蘋果震動模（Taptic Engine）硬體的兩側彎曲以擠進所有必備的零組件。

現在，Ken Pillonel 也將這台全球首支 USB-C iPhone X 放到 ebay 上拍賣，至截稿出價已經飆到 3,800 美元，Pillonel 也要求購買者必須同意不能將 iPhone 更新、重置或拆機，只能作為日常用手機，否則將無法保證 iPhone 日後能正常運作。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客 CNC iPhone USB-C Type-C Lightning eBay

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