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三星或將推出Exynos 1280 適配5G入門機型

集微網 / 集微網

集微網消息，據推特爆料人@IceUniverse稱，三星電子將很快推出新一代手機處理器「Exynos 1280」，規格在Exynos 1080之下。這意味著，該款處理器很可能會用於入門級智慧型手機和平板電腦。

儘管Exynos 1280相關生產工藝、CPU或GPU信息尚未得到披露，但據爆料，新款處理器有可能會支持5G通信。

與2021年大多數Galaxy智慧型手機和平板電腦採用聯發科或高通晶片不同，有傳言稱，三星2022年發佈的大多數設備將搭載自家的Exynos處理器。甚至有消息稱，三星正在開發至少兩款高端Exynos處理器、一款中端和至少一款入門級Exynos處理器。

其中，令業界期待許久的Exynos 2200將在Galaxy S22系列中首次亮相，預計將使用三星代工廠的4奈米工藝製造。據傳，該款產品處理器共8個核心，由1個Cortex-X22.9Ghz的超大核、3個2.8GHz的大核、4個2.2GHz的小核組成，同時集成AMD GPU頻率為1250Mhz，在顯卡跑分上高於蘋果A14。

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