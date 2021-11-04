三星或將推出Exynos 1280 適配5G入門機型
集微網消息，據推特爆料人@IceUniverse稱，三星電子將很快推出新一代手機處理器「Exynos 1280」，規格在Exynos 1080之下。這意味著，該款處理器很可能會用於入門級智慧型手機和平板電腦。
儘管Exynos 1280相關生產工藝、CPU或GPU信息尚未得到披露，但據爆料，新款處理器有可能會支持5G通信。
與2021年大多數Galaxy智慧型手機和平板電腦採用聯發科或高通晶片不同，有傳言稱，三星2022年發佈的大多數設備將搭載自家的Exynos處理器。甚至有消息稱，三星正在開發至少兩款高端Exynos處理器、一款中端和至少一款入門級Exynos處理器。
其中，令業界期待許久的Exynos 2200將在Galaxy S22系列中首次亮相，預計將使用三星代工廠的4奈米工藝製造。據傳，該款產品處理器共8個核心，由1個Cortex-X22.9Ghz的超大核、3個2.8GHz的大核、4個2.2GHz的小核組成，同時集成AMD GPU頻率為1250Mhz，在顯卡跑分上高於蘋果A14。
最近夯什麼
▪臉書正式更名為Meta 押注「元宇宙」迎接VR時代
▪元宇宙、NFT是什麼？一起乘著5G航向「Metaverse」
▪Pixel 6、Pixel 6 Pro開箱 發揮完全版的Android使用體驗
▪LINE iOS版更新！不用解鎖手機 也可以看到是誰傳訊息
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言