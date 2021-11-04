realme GT Neo2採特殊綠色背蓋設計 協同高性價比narzo 50系列登台

realme今日 (11/3)宣布在台推出日前揭曉、搭載搭載採用Qualcomm Snapdragon 870處理器的realme GT Neo2，並且同步引進原先鎖定印度市場推出的narzo 50系列高性價比手機，分別推出採用聯發科Helio G85處理器的realme narzo 50A，以及採用紫光展銳Unisoc SC9863處理器的realme narzo 50i。

realme GT Neo 2採用6.62吋、Full HD+解析度、支援120Hz畫面更新率設計的三星E4等級AMOLED平面螢幕，台灣上市版本將搭配8GB LPDDR5記憶體，以及128GB儲存容量設計的UFS 3.1儲存元件，電池則對應5000mAh，一樣支援65W SuperDart有線快充，標榜將手機電量充滿僅需36分鐘。

機身配色採用多層奈米光學鍍膜工藝，並且以高飽和螢光綠和極致黑配色，打造出衝擊視覺的「黑薄荷」設計，另外也推出蒼藍配色。效能部分則搭載GT模式2.0，讓手機能以更高運算效能執行app，並且透過鑽石冰芯散熱技術，在處理器周圍使用類鑽石顆粒凝膠，搭配大面積3D鋼化液冷VC散熱，使核心溫度最高可降低18°C，藉此維持手機均溫運作表現。

鏡頭部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組，功能部分一樣支援街頭攝影模式，透過DIS超高畫質抓拍引擎、智慧變焦和豐富濾鏡，讓使用者能快速捕捉街頭景象。

建議售價部分，realme GT Neo2將以新台幣11900元價格銷售，預計從11月4日上午11點11分正式開買，在11月7日以前購機更可以首賣價9999元購機，線上選購可至realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心和東森購物網，想體驗實機的使用者則可透過realme品牌實體通路購機。

另外，realme此次也宣布引進narzo 50系列高性價比手機，分別為採用聯發科Helio G85處理器的realme narzo 50A，以及採用紫光展銳Unisoc SC9863處理器的realme narzo 50i。

兩款手機均搭載6.5吋、88.7%高螢幕顯示佔比設計的水滴造型瀏海螢幕，同時支援雙SIM卡使用模式與獨立micro SD記憶卡槽設計，支援將儲存容量額外擴充256GB，而realme narzo 50A採用6000mAh電池電量，可對應最常53天待機使用時間，並且支援18W有線快充，至於realme narzo 50i則對應5000mAh電池容量。

相機規格方面，realme narzo 50A採用5000萬畫素廣角鏡頭在內三鏡頭構成主相機，搭配800萬畫素視訊鏡頭，realme narzo 50i則是配備800萬畫素廣角鏡頭在內構成的主相機，以及500萬畫素視訊鏡頭。

realme narzo 50A採用融入街頭文化和年輕潮流元素的街頭斜紋設計，分別推出午夜綠和清晨藍雙色，建議售價為新台幣4999元，將在11月4日透過線上通路開放預購，11月7日以前購入則可現折600元，並且以4399元購機，將透過realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網銷售。

而realme narzo 50i分別推出薄荷綠和竹炭黑雙色，建議售價為新台幣3499元，預計在11月4日上午11點11分透過線上通路獨家正式開賣，在11月7日以前購機則可享超值首賣價3111元，將透過realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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