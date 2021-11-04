快訊

基隆至八堵段「廢台鐵換基捷」惹議 王國材急滅火：10年後再決定

酒店女設局殺富男友 父母與弟涉嫌重大也遭聲押

realme GT Neo2採特殊綠色背蓋設計 協同高性價比narzo 50系列登台

聯合新聞網 / 楊又肇

realme今日 (11/3)宣布在台推出日前揭曉、搭載搭載採用Qualcomm Snapdragon 870處理器的realme GT Neo2，並且同步引進原先鎖定印度市場推出的narzo 50系列高性價比手機，分別推出採用聯發科Helio G85處理器的realme narzo 50A，以及採用紫光展銳Unisoc SC9863處理器的realme narzo 50i。

realme GT Neo 2採用6.62吋、Full HD+解析度、支援120Hz畫面更新率設計的三星E4等級AMOLED平面螢幕，台灣上市版本將搭配8GB LPDDR5記憶體，以及128GB儲存容量設計的UFS 3.1儲存元件，電池則對應5000mAh，一樣支援65W SuperDart有線快充，標榜將手機電量充滿僅需36分鐘。

機身配色採用多層奈米光學鍍膜工藝，並且以高飽和螢光綠和極致黑配色，打造出衝擊視覺的「黑薄荷」設計，另外也推出蒼藍配色。效能部分則搭載GT模式2.0，讓手機能以更高運算效能執行app，並且透過鑽石冰芯散熱技術，在處理器周圍使用類鑽石顆粒凝膠，搭配大面積3D鋼化液冷VC散熱，使核心溫度最高可降低18°C，藉此維持手機均溫運作表現。

鏡頭部分則採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭構成的主相機模組，功能部分一樣支援街頭攝影模式，透過DIS超高畫質抓拍引擎、智慧變焦和豐富濾鏡，讓使用者能快速捕捉街頭景象。

建議售價部分，realme GT Neo2將以新台幣11900元價格銷售，預計從11月4日上午11點11分正式開買，在11月7日以前購機更可以首賣價9999元購機，線上選購可至realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心和東森購物網，想體驗實機的使用者則可透過realme品牌實體通路購機。

另外，realme此次也宣布引進narzo 50系列高性價比手機，分別為採用聯發科Helio G85處理器的realme narzo 50A，以及採用紫光展銳Unisoc SC9863處理器的realme narzo 50i。

兩款手機均搭載6.5吋、88.7%高螢幕顯示佔比設計的水滴造型瀏海螢幕，同時支援雙SIM卡使用模式與獨立micro SD記憶卡槽設計，支援將儲存容量額外擴充256GB，而realme narzo 50A採用6000mAh電池電量，可對應最常53天待機使用時間，並且支援18W有線快充，至於realme narzo 50i則對應5000mAh電池容量。

相機規格方面，realme narzo 50A採用5000萬畫素廣角鏡頭在內三鏡頭構成主相機，搭配800萬畫素視訊鏡頭，realme narzo 50i則是配備800萬畫素廣角鏡頭在內構成的主相機，以及500萬畫素視訊鏡頭。

realme narzo 50A採用融入街頭文化和年輕潮流元素的街頭斜紋設計，分別推出午夜綠和清晨藍雙色，建議售價為新台幣4999元，將在11月4日透過線上通路開放預購，11月7日以前購入則可現折600元，並且以4399元購機，將透過realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網銷售。

而realme narzo 50i分別推出薄荷綠和竹炭黑雙色，建議售價為新台幣3499元，預計在11月4日上午11點11分透過線上通路獨家正式開賣，在11月7日以前購機則可享超值首賣價3111元，將透過realme網路商店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme

延伸閱讀

傳iPhone 14處理器不升級採3奈米 和台積電有關？

限時3天優惠萬元有找 realme雷射掃拖機器人買再送配件

realme TechLife雷射掃拖機器人「超甜搶購價」登台 智慧連網顯示器新增55、50吋

realme GT Neo 2T、Q3s兩款手機 以及realme Watch T1智慧手錶同步揭曉

相關新聞

realme GT Neo2採特殊綠色背蓋設計 協同高性價比narzo 50系列登台

realme今日 (11/3)宣布在台推出日前揭曉、搭載搭載採用Qualcomm Snapdragon 870處理器的realme GT Neo2，並且同步引進原先鎖定印度市場推出的narzo 50系列高性價比手機，分別推出採用聯發科Helio G85處理器的realme narzo 50A，以及採用紫光展銳Unisoc SC9863處理器的realme narzo 50i。

realme GT Neo2打造業界最強散熱 搶佔雙11商機

繼家居新品發表後，realme於今（3）日再推出搭載優異散熱系統的GT旗艦系列新作realme GT Neo2；同步亮相...

五大電信門號數統計公布 只有這一家每個月維持成長

根據國家傳播委員會（NCC）公布的行動寬頻業務用戶數最新統計，截至 2021 年 9 月底止，全台用戶數達到 29,544,357 戶。從用戶數來看，中華電信穩居龍頭；雖然 9 月適逢 iPhone 13 系列新機上市，各大電信卯足全力祭出優惠方案搶客，但 9 月用戶數成長最多的並非中華電信，而是台灣之星，其次才是中華電信，而遠傳電信卻是唯一用戶數出現衰退減少的業者。

iPhone耗電量超快！網友實測找到原因 官方客服也證實

iPhone的款式日新月異，外型及介面功能受到許多人喜愛，但美中不足的是，使用一段時間後，電池續航力大不如前。一名網友則分享，最近發現iPhone耗電量快的原因，連官方也承認，讓不少網友直呼「難怪！」

HTC真無線藍牙耳機Plus 配充電盒續航可達86小時

去年推出旗下第一款真無線藍牙耳機之後，HTC今日 (11/1)接續在台推出加入降噪及防水設計，並且冠上Plus的強化版真無線藍牙耳機。

遠傳friDay影音雙11限時優惠買1送1 院線片搶先在家看

雙11檔期優惠搶起來，一年就等這一次！遠傳（4904）friDay影音祭出全年最優惠的方案，11/3起至11/11止，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。