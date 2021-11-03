五大電信門號數統計公布！只有這一家用戶數出現衰退
根據國家傳播委員會（NCC）公布的行動寬頻業務用戶數最新統計，截至 2021 年 9 月底止，全台用戶數達到 29,544,357 戶。從用戶數來看，中華電信穩居龍頭；雖然 9 月適逢 iPhone 13 系列新機上市，各大電信卯足全力祭出優惠方案搶客，但 9 月用戶數成長最多的並非中華電信，而是台灣之星，其次才是中華電信，而遠傳電信卻是唯一用戶數出現衰退減少的業者。
行動用戶數排名依序為中華電信（10,654,325 戶）、台灣大哥大（7,114,032 戶）、遠傳電信（7,050,346 戶）、台灣之星（2,653,175 戶）、亞太電信（2,072,479 戶）。9 月用戶數以台灣之星成長最為驚人，增加 18,380 戶，中華電信則以增加 16,442 戶居次，另外亞太電信增加 6,862 戶、台灣大哥大增加 977 戶，而遠傳電信減少 2,339 戶，是五大電信之中，唯一一家用戶數下滑的業者。
台灣之星其實不只是 9 月用戶數成長最多的電信業者，今年以來持續維持正成長，目前累積用戶數已有 265.3 萬，雖然說 9 月有 iPhone 13 系列開賣加持，但從用戶數持續成長的態勢來看，增長的主因不完全是因為 iPhone 13 新機開賣，或許與其強打各式創新資費，在市場上具有價格競爭力有關。另外，台灣大哥大 9 月雖然只有增加 977 戶，但中止連續三個月下滑，用戶數衰退總算止穩。
《原文刊登於合作媒體interface，聯合新聞網獲授權轉載。》
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