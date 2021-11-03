三星與Dr. Denim打造特殊牛仔褲限量450件 可「0元加購」Galaxy Z Flip 3
為了宣傳旗下螢幕可凹折手機，三星與瑞典品牌Dr. Denim合作針對Galaxy Z Flip 3打造的牛仔褲「Z Flip Pocket Denim」，並且以限量形式於澳洲市場銷售，僅推出450組。
而此款牛仔褲將以1499美元價格銷售，其中包含一組Galaxy Z Flip 3，在選購過程中可以選擇手機款式，並且以0元價格「加購」。
另外，此款牛仔褲將把後側口袋去除，但在前方口袋加入明顯的「Z」字縫線，並且在前方大腿上加上一組恰好能放入Galaxy Z Flip 3的專屬口袋，藉此凸顯Galaxy Z Flip 3可凹折特性。
「Z Flip Pocket Denim」區分男、女款設計，目前已經可以透過Dr. Denim澳洲官網訂購。
除了三星與Dr. Denim合作，Google在2016年推出第一款Pixel手機時，後續也與時尚設計師Christopher Cowan合作，透過其品牌Cowan推出一款「真正藍」牛仔褲，藉此詮釋當時推出的真正藍 (Really Blue)款式Pixel。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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