華為等中國手機不支援LINE Pay？其實是指沒有「Google服務」的機型

近期有消息指稱，LINE 將於 11 月初釋出重大更新，在接下來的更新中，中國發行的智慧型手機將無法使用 LINE Pay 行動支付。其實嚴格來講，是指 Android 手機若在出廠時，並未搭載 Google 行動服務（Google Mobile Service, GMS），可能會有無法正常使用 LINE Pay 的問題，其實這個情況一直都存在，並不是 LINE 針對接下來的 LINE 11.19 版本更新才有的限制。

LINE Pay 建議使用環境早已存在

LINE Pay 表示，「這項規定一直都存在於 LINE Pay 的建議使用環境，官網亦有公告，並非最新規定。」

根據 LINE 官網所公告的 LINE Pay 建議使用環境，其中內容提到「Android 手機出廠時未搭載 Google 服務，其 Play 商店為額外的方式安裝，例如：中國發行的智慧型手機」與「透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝 LINE 應用程式，例如：小米 / 華為 / OPPO / vivo 應用程式商店」這兩項的提醒直接與中國手機相關，也就是說若有上述狀況可能會有發生無法正常操作 LINE Pay 的情形，但其實 LINE 也沒有說一定就無法正常使用，只提到這是建議使用環境，不過 LINE 強調上述使用環境無法提供技術支援。

特定中國手機無法使用 LINE Pay

在上述的 LINE Pay 建議使用環境中提到 Android 手機出廠時，若未搭載 Google 行動服務，可能會發生無法正常使用 LINE Pay，另外如果是透過非 Play 的應用商店下載並安裝 LINE 應用程式，甚至手機如果曾經有 Root、刷機或越獄等情形都可能會有無法正常操作 LINE Pay 的情況。

舉例來說，如果你是購買中國上市版本的 Android 手機，很有可能會遇到無法使用 LINE Pay 的狀況，但這並非 LINE Pay 不支援小米、華為、OPPO、vivo 手機，而是因為特定版本、機型沒有取得 Google 行動服務所導致。因此只要是台灣販售、且取得 Google 認證的 Andrid 手機，原則上並不會有不支援的問題發生，所以上述品牌台灣有販售的機型目前也大都沒有問題。

華為手機用戶「不完全受到影響」

至於華為的部分，如同上述只要是沒有取得 Google 行動服務認證，還有搭載鴻蒙系統的手機都可能會存在無法正常使用 LINE Pay 的狀況，但如果是購買先前在台灣上市的華為手機並不會受到影響，因為先前上市版本有取得 Google 認證，所以並非所有的華為手機無法使用。

其實華為手機無法使用 LINE Pay 早在 HUAWEI Mate 30 系列發表後就曾被拿出來討論，因為這款手機並未取得 Google 行動服務，有不少應用受到影響，而 LINE Pay 就是其中一項，這款手機一度要在台灣上市，但最後還是取消引進。

不過這也衍生另一個問題，未來華為如果有意引進搭載鴻蒙系統的手機到台灣銷售，同樣存在無法正常使用 LINE Pay 的問題。

LINE 官網公告 LINE Pay 建議使用環境

LINE Pay 僅限於 iOS 及 Android 智慧型手機使用，且 LINE 應用程式及 LINE Pay 應用程式必須透過 App Store 及 Play 商店下載安裝，建議環境如下：

iOS

iOS 12.0 以上版本，並將 Safari 瀏覽器設定為預設瀏覽器，另請開啟 LINE 應用程式，依序點選「主頁」＞「設定」(齒輪)＞「LINE Labs」 ＞將「使用預設瀏覽器開啟連結」功能關閉。

Android

Android OS 7.0 以上版本，並請確認以下程式都已更新到最新版本：

Android System WebView

Chrome 瀏覽器

另請將 Chrome 瀏覽器設定為預設瀏覽器。

同時，請於使用前一併確認 LINE 的建議使用環境，即使符合 LINE Pay 的建議使用環境，但若不符合 LINE 的建議使用環境，仍可能會發生無法正常操作 LINE Pay 的情形。

此外，提醒您，於下列環境無法使用 LINE Pay，我們亦無法提供技術支援：

．iOS 及 Android 版本或手機韌體非原廠提供，例如：手機曾 Root、刷機或越獄 ．開啟開發人員模式 ．手機內有下載非官方釋出的應用程式，例如：APK 檔 ．Android 手機出廠時未搭載 Google 服務，其 Play 商店為額外的方式安裝，例如：中國發行的智慧型手機 ．透過手機廠牌自行推出的應用程式商店安裝 LINE 應用程式，例如：小米 / 華為 / OPPO / VIVO 應用程式商店 ．使用模擬器 ．使用複製應用程式功能，例如：同一台手機安裝兩個 LINE 應用程式 ．安裝手機遊戲的外掛應用程式 ．安裝可規避 Root 檢測的應用程式，例如：Magisk

《原文刊登於合作媒體interface，聯合新聞網獲授權轉載。》

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