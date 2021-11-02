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HTC真無線藍牙耳機Plus 配充電盒續航可達86小時

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出旗下第一款真無線藍牙耳機之後，HTC今日 (11/1)接續在台推出加入降噪及防水設計，並且冠上Plus的強化版真無線藍牙耳機。

相較去年推出版本，今年推出的HTC真無線藍牙耳機Plus在耳機本體採用不同設計，但一樣維持入耳式配戴模式，並且加入ANC主動降噪及IPX5防水功能，分別推出黑、白兩款配色。

功能部分，耳機本身具備6小時續航表現，搭配充電盒即可對應最長可達86小時的待機使用時間，連續使用時間則可對應一天使用需求。另外，耳機本身採手勢觸控操作，輕觸即可切換主動降噪模式，或是執行播放、暫停、切換曲目、接聽或掛斷電話功能，另外也能喚醒手機上的數位助理服務。

建議售價方面，HTC真無線藍牙耳機Plus將以新台幣2190元價格上市，並且從即日起透過HTC網路商店銷售，在11月30日前將以早鳥優惠價格1890元銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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