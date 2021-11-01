Sony Mobile搭雙11風潮 推Xperia全系列購機優惠

迎接雙11買氣，Sony Mobile特別規劃Xperia年度全系列購機優惠活動，活動期間自11月1日起至11月13日止，在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店，指定線上通路包含：Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物(Sony 官方店)等都享有多重好康優惠。

Xperia 全系列於2021獲得好評回響，為回饋廣大喜愛Xperia的粉絲，Sony Mobile 特別規劃2021年Xperia全系列購機優惠活動，活動期間至全台Sony Mobile行動通訊專賣店，選購Xperia 1 III，上網完成登錄就送Sony運動藍牙入耳式耳機WI-SP510 (建議售價2,690元，數量有限)，再加碼送2,000元配件購物金及2,000元超商禮券；選購Xperia 5 III，買就送2,000元配件購物金，加碼再送超商禮券2,000元；選購Xperia 10 III，立即享有1,000元超商禮券。

Sony Mobile 行動通訊專賣店特別享有Xperia 1 III雙11限時優惠價33,900元(原參考建議售價為36,990元)。

Sony台灣官方購物網站以及全台Sony Store直營店，雙11活動期間，同步推出Xperia 1 III以及Xperia 5 III真無線降噪組，兩款降噪組合內含WF-1000XM3真無線耳機一只，活動期間(11/1至11/13止))再加贈2,000元便利商店禮物卡。

Sony Mobile也規劃精選線上通路平台，推出雙11促銷方案，活動期間(11/1至11/13止)，至精選線上通路平台，包含：PChome購物、Momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物(Sony 官方授權旗艦店)、東森購物、神腦線上、friDay 購物等指定通路，選購Xperia 1 III，將享有限時促銷價33,990元(原價36,990元)，以及4,000平台幣+約1,000元市價贈品；選購Xperia 5 III，買就送4,000平台幣+約1,000元市價贈品；選購Xperia 10 III，立即享有1,111平台幣+約800元市價贈品。

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