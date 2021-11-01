快訊

江孟芝被爆僅碩士學歷卻獲聘「副教授級職務」 校方出面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony Mobile搭雙11風潮 推Xperia全系列購機優惠

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
瘋搶雙11　Sony Mobile祭出Xperia全系列超值購機優惠！圖／Sony Mobile提供
瘋搶雙11　Sony Mobile祭出Xperia全系列超值購機優惠！圖／Sony Mobile提供

迎接雙11買氣，Sony Mobile特別規劃Xperia年度全系列購機優惠活動，活動期間自11月1日起至11月13日止，在Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店，指定線上通路包含：Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物(Sony 官方店)等都享有多重好康優惠。

Xperia 全系列於2021獲得好評回響，為回饋廣大喜愛Xperia的粉絲，Sony Mobile 特別規劃2021年Xperia全系列購機優惠活動，活動期間至全台Sony Mobile行動通訊專賣店，選購Xperia 1 III，上網完成登錄就送Sony運動藍牙入耳式耳機WI-SP510 (建議售價2,690元，數量有限)，再加碼送2,000元配件購物金及2,000元超商禮券；選購Xperia 5 III，買就送2,000元配件購物金，加碼再送超商禮券2,000元；選購Xperia 10 III，立即享有1,000元超商禮券。

Sony Mobile 行動通訊專賣店特別享有Xperia 1 III雙11限時優惠價33,900元(原參考建議售價為36,990元)。

Sony台灣官方購物網站以及全台Sony Store直營店，雙11活動期間，同步推出Xperia 1 III以及Xperia 5 III真無線降噪組，兩款降噪組合內含WF-1000XM3真無線耳機一只，活動期間(11/1至11/13止))再加贈2,000元便利商店禮物卡。

Sony Mobile也規劃精選線上通路平台，推出雙11促銷方案，活動期間(11/1至11/13止)，至精選線上通路平台，包含：PChome購物、Momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物(Sony 官方授權旗艦店)、東森購物、神腦線上、friDay 購物等指定通路，選購Xperia 1 III，將享有限時促銷價33,990元(原價36,990元)，以及4,000平台幣+約1,000元市價贈品；選購Xperia 5 III，買就送4,000平台幣+約1,000元市價贈品；選購Xperia 10 III，立即享有1,111平台幣+約800元市價贈品。

Xperia Sony 購物網

延伸閱讀

郭明錤看好Wi-Fi供應鏈是元宇宙贏家 點名關注3台廠

Sony Mobile揭曉Xperia PRO-I 針對真實相機拍攝使用需求打造

Xperia 1 III限量版「消光綠」新色11月開賣 霧面消光質感呈現全新視覺

Sony在日本推出支援Xperia 1 II、III使用的虛擬實境頭戴裝置Xperia View

相關新聞

華爾街日報：iPhone明年增車禍偵測功能 能自動撥打911

華爾街日報（WSJ）1日報導，蘋果公司希望iPhone從明年開始能偵測交通事故，並自動撥打911請求協助。

Sony Mobile搭雙11風潮 推Xperia全系列購機優惠

迎接雙11買氣，Sony Mobile特別規劃Xperia年度全系列購機優惠活動，活動期間自11月1日起至11月13日止...

三星Galaxy S21 FE關鍵零件短缺傳已解決 計畫明年CES 2022亮相

先前有不少傳聞的三星親民價位旗艦手機Galaxy S21 FE，雖然因為關鍵零件供應短缺，以及市場價位帶面臨尷尬情況，使得三星後續選擇取消此款手機上市計畫。不過，目前三星似乎有意讓此款手機在明年恢復實體活動形式舉辦的CES 2022期間推出。

榮耀X30 Max進攻大尺寸手機市場 再出親民款X30i

榮耀在大尺寸手機產品的發展策略，顯然並未因為拆分獨立之後而有改變，稍早宣布推出的X30 Max，就是延續去年推出的X10 Max設計，一樣採用7.09吋、Full HD+解析度，並且以RGBW畫素排列的LCD螢幕，藉此繼續吸引更多大尺寸螢幕手機偏好者。

Google與Jio Platforms打造手機JioPhone Next 親民價格將攻印度市場

Google攜手Jio Platforms推出的親民價位手機JioPhone Next，原訂在今年9月推出，但於後續將上市時間延後至11月，稍早確定將在11月4日於印度市場推出，時間恰好是在印度排燈節。

Redmi Note 11系列登場 最高階機種搭載120W有線快充

先前多次預告後，Redmi正式揭曉Redmi Note 11系列手機，並且確認率先搭載聯發科天璣920處理器，並且在Redmi Note 11 Pro+搭載120W有線快充。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。