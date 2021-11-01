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三星Galaxy S21 FE關鍵零件短缺傳已解決 計畫明年CES 2022亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少傳聞的三星親民價位旗艦手機Galaxy S21 FE，雖然因為關鍵零件供應短缺，以及市場價位帶面臨尷尬情況，使得三星後續選擇取消此款手機上市計畫。不過，目前三星似乎有意讓此款手機在明年恢復實體活動形式舉辦的CES 2022期間推出。

目前無法確定三星是否已經順利解決關鍵零件供應短缺問題，或是重新調整產品市場定位，因此讓Galaxy S21 FE可以進入市場銷售。

在先前消息中，三星已經完成量產首波1萬台Galaxy S21 FE，並且計畫在近期內進入市場銷售，但可能因為晶片等元件供貨短缺，因此可能會讓這款手機產量無法滿足市場需求。另一方面，在市場仍維持銷售的Galaxy S21價位持續下滑，更讓Galaxy S21 FE定價顯得尷尬，如果價格相近的話，勢必會讓更多人轉向選購Galaxy S21，但如果採用更低價位的話，除了會有成本問題，更可能影響先前推出的Galaxy A系列手機銷售。

不過，三星方面依然未對此傳聞做回應，但也未正式證實是否計畫在市場推出名為Galaxy S21 FE的手機產品。

以先前傳出規格來看，Galaxy S21 FE採用6.5吋、Full HD+解析度OLED螢幕，支援螢幕下指紋辨識與120Hz畫面更新率，同時採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配128GB256GB儲存容量。相機部分則延續Galaxy S21設計，分別採用1200萬畫素廣角鏡頭，以及同為1200萬畫素設計的超廣角鏡頭，並且配置800萬畫素長焦鏡頭，背蓋則改為塑膠材質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 128GB

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