榮耀X30 Max進攻大尺寸手機市場 再出親民款X30i

榮耀在大尺寸手機產品的發展策略，顯然並未因為拆分獨立之後而有改變，稍早宣布推出的X30 Max，就是延續去年推出的X10 Max設計，一樣採用7.09吋、Full HD+解析度，並且以RGBW畫素排列的LCD螢幕，藉此繼續吸引更多大尺寸螢幕手機偏好者。

而外觀設計則幾乎維持與X10 Max相同造型，一樣採水滴校造型瀏海與側邊指紋辨識器等設計，而處理器則改為聯發科天璣900，並且搭載8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量。

其他規格則包含採用上下雙1217超線性擴音喇叭，並且保留3.5mm耳機孔，相機則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，以及6400萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭組合的主相機模組，電池容量則是5000mAh，支援22.5W有線快充。

榮耀預計從即日開放中國市場預購此款手機，建議售價則從人民幣2399元起跳。

除了X30 Max，榮耀此次也推出名為X30i的新款手機，採用天璣810處理器，搭配6.7吋、支援90Hz畫面更新率設計的LCD螢幕，邊框也採用平面直角設計，分別提供黑、藍、銀、金四款配色，電池容量則是4000mAh，一樣支援22.5W有線快充，建議售價則從人民幣1399元起跳，並且從即日起開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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