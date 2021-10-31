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Google與Jio Platforms打造手機JioPhone Next 親民價格將攻印度市場

聯合新聞網 / 楊又肇

Google攜手Jio Platforms推出的親民價位手機JioPhone Next，原訂在今年9月推出，但於後續將上市時間延後至11月，稍早確定將在11月4日於印度市場推出，時間恰好是在印度排燈節。

而JioPhone Next將以6499盧比價格於印度市場銷售，換算價格約為87美元，新台幣價格約為3000美元左，同時還可以分期購機。

規格方面，JioPhone Next將配置5.45吋、HD+解析度螢幕，並且以康寧Gorilla 3玻璃保護，處理器則是Qualcomm 215運算平台，分別配置2GB記憶體與32GB儲存容量，同時可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則是3500mAh，本身則搭載雙SIM卡設計。

作業系統則以Android為基礎設計，並且採用客製化Pragati操作介面，並且加入針對印度市場設計的應用服務與功能。

Google執行長Sundar Pichai表示，JioPhone Next是一款針對印度市場量身打造的手機，並且希望能透過更實惠價格與夠充裕功能，讓更多印度使用者能與網路資源連結，並且藉此讓生活變得更便利。

在先前說明中，Google與Jio Platforms計畫合作推動印度境內經濟成長，並且增加更多工作機會。藉由以JioPhone Next為稱的親民價位手機，雙方將鎖定印度境內目前仍有高達3億人維持使用2G網路服務的升級商機，藉此增加印度境內連網服務使用人口，同時也計畫在印度之外市場銷售。

與Jio Platforms合作部分，同時也成為Google投資印度發展計畫其中項目，預期藉由更容易取得的手機，搭配便利上網與手機應用，藉此降低印度境內數位落差問題，同時也能透過手機翻譯功能減少印度境內各地語言差異隔閡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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