聽新聞
test
0:00 / 0:00

Redmi Note 11系列登場 最高階機種搭載120W有線快充

聯合新聞網 / 楊又肇

先前多次預告後，Redmi正式揭曉Redmi Note 11系列手機，並且確認率先搭載聯發科天璣920處理器，並且在Redmi Note 11 Pro+搭載120W有線快充。

外觀部分，Redmi Note 11 Pro+與Redmi Note 11 Pro均採用三星提供的6.67吋AMOLED螢幕，並且強調可透過前後雙光源感應器，讓螢幕亮度調整更細膩，同時也支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率。

而硬體規格方面，除了採用天璣920處理器，更導入原先用在Xiaomi 11T Pro的雙電荷泵、MTW多極耳雙串電池芯，藉此降低充電阻抗，讓Redmi Note 11 Pro+也加入120W有線快充，將4500mAh電池電量充滿電僅需15分鐘。跟Xiaomi 11T系列一樣，Redmi Note 11 Pro+與Redmi Note 11 Pro都搭載1億800萬畫素廣角鏡頭等設計的主相機。

手機顏色則區分為神秘黑境、時光靜紫與迷霧森林三款配色，並且採用AG磨砂玻璃背蓋，在Redmi Note 11 Pro更額外提供名為淺夢星河的配色，手機本身則支援IIP53防潑水，並且內建NFC及紅外線遙控功能，另外也搭載雙頻GPS定位設計，另外Redmi Note 11 Pro+更搭載JBL認證喇叭設計，同時支援Wi-Fi 6與藍牙5.2連接規格。

至於Redmi Note 11則搭載天璣810處理器、6.6吋螢幕，另外則搭載5000mAh電池容量，以及33W有線快充，顏色則採用淺夢星河、神秘黑境微醺薄荷三款配色，一樣採用AG磨砂背蓋，但材質從玻璃改為塑膠，同時取消搭載NFC功能，相機則搭載5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及1600萬畫素視訊鏡頭。

此次同步推出新品，還包含對應最長12天續航電力的Redmi Watch 2，以及對應18小時續航表現的Redmi Buds 3青春版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Intel將擴大推廣Thunderbolt技術 帶動更少線材連接的使用便利性

iPhone依然成為蘋果上一季最大銷售動能 約佔47%營收來源

AMDQ3財報：營業額同比增54% 數據中心産品銷量翻番

英特爾新CPU亮相 秀先進製程

相關新聞

LINE iOS版更新！不用解鎖手機 也可以看到是誰傳訊息給你

LINE 手機版的推出了 11.18.0 的版本更新，除了在介面設計做出微幅更動，當用戶在收到訊息通知時，即使手機螢幕沒解鎖，也能一併看到傳訊者的大頭貼，不用解鎖手機也可以看到是誰傳訊息過來，不過這個版本更新目前僅限 iOS 用戶，且要將 iOS 系統更新至 iOS 15 或 iPadOS 15 以上才能使用

Redmi Note 11系列登場 最高階機種搭載120W有線快充

先前多次預告後，Redmi正式揭曉Redmi Note 11系列手機，並且確認率先搭載聯發科天璣920處理器，並且在Redmi Note 11 Pro+搭載120W有線快充。

價差4000元選誰？Xiaomi 11T系列登台 搭載120Hz螢幕、256GB儲存容量

日前在台引進Xiaomi 11 Lite 5G NE手機後，小米今日 (10/27)再次引進Xiaomi 11T與Xiaomi 11T Pro兩款標榜搭載電影級攝影功能的手機，後者更標榜搭載120W有線快充，成為台灣市場第一款支援此高功率快充技術手機。此外，小米也宣布在台引進小米智慧氣炸鍋 3.5L、小米室外攝影機 電池版、小米智慧家用電鑽、小米電動精修螺絲起子機及小米WiFi訊號延伸器AC1200等新品。

Xperia PRO-I「聚焦金字塔頂端需求」 主打更輕便的Vlog創作應用

在台灣地區揭曉聚焦影像拍攝錄影需求的Xperia PRO-I之後，Sony Mobile台灣總經理林志遠表示此款手機將更聚焦在金字塔頂端需求。

Xperia 1 III限量版「消光綠」新色11月開賣 霧面消光質感呈現全新視覺

如同去年在Xperia 1 II增加鏡湖綠配色，Sony Mobile今日 (10/26)進一步在台宣布推出Xperia 1 III新色「消光綠」，藉由霧面消光質感搭配知性綠色呈現全新視覺。

希望在太空競賽扳回一城 Blue Origin計畫2030年前啟動商用太空站

雖然與美國太空總署合作標案輸給SpaceX，但亞馬遜創辦人Jeff Bezos目前專注帶領發展的Blue Origin顯然希望能扳回一城，稍早宣布將在2025年至2030年之間啟用名為Orbital Reef (軌道堡礁)的太空站計畫，藉此在太空建造全新「商業園區」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。