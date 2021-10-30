Redmi Note 11系列登場 最高階機種搭載120W有線快充

先前多次預告後，Redmi正式揭曉Redmi Note 11系列手機，並且確認率先搭載聯發科天璣920處理器，並且在Redmi Note 11 Pro+搭載120W有線快充。

外觀部分，Redmi Note 11 Pro+與Redmi Note 11 Pro均採用三星提供的6.67吋AMOLED螢幕，並且強調可透過前後雙光源感應器，讓螢幕亮度調整更細膩，同時也支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率。

而硬體規格方面，除了採用天璣920處理器，更導入原先用在Xiaomi 11T Pro的雙電荷泵、MTW多極耳雙串電池芯，藉此降低充電阻抗，讓Redmi Note 11 Pro+也加入120W有線快充，將4500mAh電池電量充滿電僅需15分鐘。跟Xiaomi 11T系列一樣，Redmi Note 11 Pro+與Redmi Note 11 Pro都搭載1億800萬畫素廣角鏡頭等設計的主相機。

手機顏色則區分為神秘黑境、時光靜紫與迷霧森林三款配色，並且採用AG磨砂玻璃背蓋，在Redmi Note 11 Pro更額外提供名為淺夢星河的配色，手機本身則支援IIP53防潑水，並且內建NFC及紅外線遙控功能，另外也搭載雙頻GPS定位設計，另外Redmi Note 11 Pro+更搭載JBL認證喇叭設計，同時支援Wi-Fi 6與藍牙5.2連接規格。

至於Redmi Note 11則搭載天璣810處理器、6.6吋螢幕，另外則搭載5000mAh電池容量，以及33W有線快充，顏色則採用淺夢星河、神秘黑境微醺薄荷三款配色，一樣採用AG磨砂背蓋，但材質從玻璃改為塑膠，同時取消搭載NFC功能，相機則搭載5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及1600萬畫素視訊鏡頭。

此次同步推出新品，還包含對應最長12天續航電力的Redmi Watch 2，以及對應18小時續航表現的Redmi Buds 3青春版。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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