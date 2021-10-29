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Google針對平板、螢幕可凹折手機 額外提供Android 12L「大尺寸」作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早舉辦的AndroidDevSummit’21線上活動中，Google除了宣布針對開發者提供更多設計彈性與應用資源，更宣布推出全新針對大尺寸螢幕設計，並且對應不同內容畫面尺寸快速切換的Android 12L作業系統

可想而知，Android 12L就是特別針對諸如平板與螢幕可凹折手機所設計的作業系統，其中「L」更意味「Large」，意即可讓app內容可完整對應大尺寸螢幕使用介面。

雖然目前的Andorid 12已經可以對應多視窗運作模式，同時先前也已經與三星合作對應螢幕可凹折手機使用模式，此次在Android 12L更進一步善用大尺寸螢幕可顯示空間，讓app操作介面能以更直覺、舒適的排列方式呈現，並且能透過手勢對應分割畫面等多工操作使用模式，甚至可以依照需求動態調整顯示尺寸。

另外，在視覺設計部分也會加入更適合大尺寸使用體驗規劃，例如提供更舒適是覺得圓角視窗設計，自訂字母框，或是可調整浮動視窗位置等，讓使用者能依照不同螢幕尺寸規劃更合適的多工介面，或是善用更大尺寸螢幕顯示範圍。

另一方面，Google此次也進一步強化app在不同螢幕尺寸畫面切換的設計，將使app內容可更容易在一般與更大螢幕尺寸之間流暢切換，讓整體使用體驗可以變得更好。

針對開發者需求部分，此次也將今年提出的Material You設計風格加入Jetpack Compose組件內，讓開發者能將更多可自動依照螢幕尺寸調整的介面設計融入app內容，甚至可以配合手機佈景主題配色自動調整app色彩分布，讓整體操作視覺可以更加統一。

而配合Android 12L更新，Google也計畫在Google Play Store日後更新加入標示適合大尺寸螢幕內容，同時也會在搜尋結果特別標示，甚至更會針對尚未針對大尺寸螢幕最佳化的app內容作標示，以利使用者更容易判斷哪些app內容適合大尺寸螢幕，或是螢幕可凹折手機使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android 平板 Google

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