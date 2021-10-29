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LINE iOS版更新！不用解鎖手機 也可以看到是誰傳訊息給你

聯合新聞網 / 電獺少女

一目了然好方便，但想要關掉也是可以的

LINE 手機版的推出了 11.18.0 的版本更新，除了在介面設計做出微幅更動，當用戶在收到訊息通知時，即使手機螢幕沒解鎖，也能一併看到傳訊者的大頭貼，不用解鎖手機也可以看到是誰傳訊息過來，不過這個版本更新目前僅限 iOS 用戶，且要將 iOS 系統更新至 iOS 15 或 iPadOS 15 以上才能使用

在還沒有更新 LINE 和 iOS 之前，收到 LINE 的訊息通知時，橫幅通知會簡單顯示「您有新訊息」，解鎖手機後能進一步看到是誰傳的，以及訊息的內容（如下圖左）。將手機作業系統更新至 iOS 15 以上，並升級到 LINE 手機版的最新版本 11.18.0 後，收到 LINE 的訊息時就能同步看到朋友的大頭貼，即使沒解鎖手機螢幕，也能即時知道現在是誰傳了訊息給你，像現在就算沒有解鎖 iPhone，還是可以馬上看到 Linzy 捎來五則新訊息（如下圖右）

但是如果不想要在鎖定螢幕時，看到一排有著好友大頭貼 LINE 訊息通知時，也可以到 LINE 主頁點選右上方的齒輪圖示，進到「設定」>>「提醒」，並選擇關閉「顯示訊息內容」，之後收到通知時，就只會看到 LINE 的圖示了

關閉「顯示訊息內容」後的通知中心介面如下，一樣還是能收到通知只不過就不會有大頭貼，更新到 iOS 15 之後各個 App 在顯示通知時 icon 也變得更大更明顯了，關於這點不知道已經升級到 iOS 15 的獺友們習不習慣呢？

以上就是 LINE 手機版 11.18.0 的更新內容，跳出通知時同時顯示大頭貼的功能，對於在外一時無法解鎖手機的情況來說蠻方便的，那如果你覺得這樣太赤裸，或不想一次看到眾多好友們的大頭貼的話，也可以試試上面的方法，將顯示訊息內容的選項關閉，顯示通知時畫面會比較一致也會比較有隱私

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE iOS iPadOS

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