價差4000元選誰？Xiaomi 11T系列登台 搭載120Hz螢幕、256GB儲存容量

日前在台引進Xiaomi 11 Lite 5G NE手機後，小米今日 (10/27)再次引進Xiaomi 11T與Xiaomi 11T Pro兩款標榜搭載電影級攝影功能的手機，後者更標榜搭載120W有線快充，成為台灣市場第一款支援此高功率快充技術手機。此外，小米也宣布在台引進小米智慧氣炸鍋 3.5L、小米室外攝影機 電池版、小米智慧家用電鑽、小米電動精修螺絲起子機及小米WiFi訊號延伸器AC1200等新品。

在鏡頭部分，Xiaomi 11T與Xiaomi 11T Pro均採用1600萬畫素、f/2.45光圈設計的視訊鏡頭，背面主相機則分別搭載1億800萬畫素、0.7μm單位畫素面積、支援9組畫素合併，並且採用f/1.75光圈設計與Dual Native ISO對焦技術的廣角鏡頭，另外也搭配採800萬畫素、120°拍攝視角及f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，以及500萬畫素、f/2.4光圈、有效自動對焦距離在3-7公分內範圍的長焦微距鏡頭。

其中，Xiaomi 11T Pro 5G支援8K錄影模式、Xiaomi 11T 5G則支援4K錄影模式，兩者均支援HDR 10+錄影功能，以及結合硬體運算的人工智慧電影模式，可對應時間靜止與滑動變焦等其他複雜的電影拍攝手法，讓使用者能更容易拍出電影運鏡的質感影片。音源變焦功能則搭配三重麥克風陣列，即可在錄影時依照畫面調整音訊距離，藉此凸顯被攝者體聲音。

Xiaomi 11T採用支援120Hz畫面更新率與480Hz觸控反應率設計的6.67吋平面AMOLED螢幕，並且採用聯發科客製化處理器天璣1200 Ultra，分別對應5000mAh電池電量與67W有線快充，可在36分鐘將電力充滿。

而Xiaomi 11T Pro採用Qualcomm Snapdrsgon 888處理器，同樣採用支援120Hz畫面更新率與480Hz觸控反應率設計的6.67吋平面AMOLED螢幕，並且支援TrueColor、Dolby Vision顯示效果，對應1000nits峰值亮度表現，表面則以康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃覆蓋保護，另外也採5000mAh電池容量設計，更支援120W有線快充，可在17分鐘內將電力充滿，本身通過德國萊茵TÜV安全快充系統認證，以及34項充電和電池安全功能、即時溫度監測等措施，藉此保障電池使用安全性。

配色部分，Xiaomi 11T與Xiaomi 11T Pro均提供流星灰、月光白、天空藍三款配色，而原廠盒裝則分別提供67W或120W快充充電器，其中在台銷售的Xiaomi 11T記憶體採8GB容量設計，Xiaomi 11T Pro則搭載12GB記憶體規格，儲存容量則均搭載256GB。

建議售價方面，Xiaomi 11T將以新台幣13999元價格銷售，Xiaomi 11T Pro建議售價則是新台幣17999元，兩者均額外提供免登錄2年超長保固，以及6個月內提供單次免費螢幕維修，預計於11月10日起透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市及燦坤3C線上購物)全面開賣，並且將在10月27日至11月9日期間開放預購。

而兩款手機都會從11月10日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信搭配資費方案銷售，一樣提供免登錄2年超長保固，以及6個月內提供單次免費螢幕維修服務。

配合接下來的雙11促銷，小米也宣布在台引進包含小米智慧氣炸鍋 3.5L、小米室外攝影機 電池版、小米智慧家用電鑽、小米電動精修螺絲起子機及小米WiFi訊號延伸器AC1200等新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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