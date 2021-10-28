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Qalcomm擴大5G連網處理器陣容 升級S700、600與400系列產品

聯合新聞網 / 楊又肇

在年底預計揭曉新款旗艦等級處理器產品之前，Qualcomm宣布推出四款處理器產品，分別涵蓋Snapdragon 700系列、Snapdragon 600系列與Snapdragon 400系列處理器產品，分別為支援5G連網功能的Snapdragon 778G+、Snapdragon 695、Snapdragon 480+，以及對應4G連網功能的Snapdragon 680。

而此次新增全新支援5G網路功能的處理器，Qualcomm表示希望透過在不同產品線擴展支援5G連網產品，藉此滿足不同價格定位產品都能透過5G連網需求。至於在Snapdragon 600系列仍推出僅支援4G網路的處理器，則是考量目前仍有不少地區尚未開通5G網路服務，因此希望透過持續更新Snapdragon 600系列產品，讓更多OEM業者藉此打造更合適產品。

其中，Snapdragon 778G+可視為先前推出的Snapdragon 778G強化版本，主要是針對運作時脈調整，但整體架構設計則與Snapdragon 778G相同。至於Snapdragon 695則是Snapdragon 690後續產品，但主要在CPU運算效能提升15%，GPU效能則提升30%，並且加入支援全球頻段連接功能，更支援mmWave毫米波與6GHz以下頻段連接，因此預期未來將會成為多款中階裝置使用處理器。

至於Snapdragon 480+自然就是以Snapdragon 480強化設計，將CPU運作時脈提升至2.2GHz，並且採用支援全球頻段的Snapdragon X51 5G連網數據晶片，同時也將原先僅在旗艦手機使用的三組12位元色深設計的影像處理器，更在音訊部分加入支援aptX音訊技術。

另外，此次更新的Snapdragon 680則是鎖定現有4G連網市場使用需求，並且採用Kryo 265 CPU搭配Adreno 610 GPU，更強化Snapdragon AIE人工智慧運算引擎應用，但充電設計僅支援QC 3.0充電規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 處理器 5G

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