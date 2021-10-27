希望在太空競賽扳回一城 Blue Origin計畫2030年前啟動商用太空站
雖然與美國太空總署合作標案輸給SpaceX，但亞馬遜創辦人Jeff Bezos目前專注帶領發展的Blue Origin顯然希望能扳回一城，稍早宣布將在2025年至2030年之間啟用名為Orbital Reef (軌道堡礁)的太空站計畫，藉此在太空建造全新「商業園區」。
此項計畫分別與製造Dream Chaser太空載具的Sierra Space，以及包含波音、Redwire Space、Genesis Engineering Solutions與亞利桑納州立大學等機構合作。
其中，Sierra Space的Dream Chaser太空載具最快會在2022年協助載貨至國際太空站，因此代表未來也能將貨品運送到Blue Origin的Orbital Reef太空站。
而Orbital Reef最高約可容納10人，並且在以人為主的架構下提供世界級的服務設施，同時將以開放式接口設計，在日後能依照需求與其他太空站銜接，或是擴增太空站使用空間，藉此滿足日後增大的使用需求。
依照Blue Origin說明，Orbital Reef將會定調為商業用途，提供商業、研究、工業等需求使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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