Xperia 1 III限量版「消光綠」新色11月開賣 霧面消光質感呈現全新視覺
如同去年在Xperia 1 II增加鏡湖綠配色，Sony Mobile今日 (10/26)進一步在台宣布推出Xperia 1 III新色「消光綠」，藉由霧面消光質感搭配知性綠色呈現全新視覺。
呼應今年秋冬流性色，Sony Mobile藉由寧靜素雅的綠色，藉此呼應今年在Xperia 5 III推出的的鏡綠，以及去年在Xperia 1 III推出的鏡湖綠配色，並且以霧面消光設計詮釋知性優雅視覺及質感。
硬體規格方面，「消光綠」配色款式的Xperia 1 III採用12GB記憶體與256GB儲存容量設計，其餘設計則與今年推出的Xperia 1 III相同，分別搭載結合潛望式望遠變焦鏡頭、與蔡司合作鏡片設計，以及Dual PD感測元件的主相機設計，並且支援即時物件追蹤對焦與源自α相機的Photo Pro專業單眼相機模式、眼部追蹤對焦功能、20fps高速連拍與每秒高達60次AF/AE對焦表現。
另外，「消光綠」配色款式的Xperia 1 III同樣搭載支援4K HDR顯示，以及120Hz畫面更新率的OLED螢幕，並且加入360空間模擬音效技術與強化後的遊戲增強模式，藉此融合更完整的影音體驗。
Xperia 1 III「消光綠」配色款式預計在今年11月以限量形式銷售，建議售價為新台幣36990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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