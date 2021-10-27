Xperia PRO-I「聚焦金字塔頂端需求」 主打更輕便的Vlog創作應用

在台灣地區揭曉聚焦影像拍攝錄影需求的Xperia PRO-I之後，Sony Mobile台灣總經理林志遠表示此款手機將更聚焦在金字塔頂端需求。

聚焦特定使用族群

雖然過去已經說明Xperia 1 III等旗艦手機鎖定貼近金字塔頂端的使用體驗，並且凝聚包含源自α相機等Sony業務部門技術，讓使用者能在影音、相機，甚至遊戲功能需求獲得滿足，但此次推出的Xperia PRO-I顯然是更進一步聚焦在「相機功能」，並且著重在Vlog影音內容創作需求。

林志遠表示，確實相較今年推出的Xperia 1 III產品定位，Xperia PRO-I會進一步鎖定影音內容創作需求，因此並非針對大眾消費族群打造，而是聚焦在特定使用族群，使得這款手機未來銷售模式會更偏向以旗下通路銷售，不會特別以電信通路銷售合作為主。

對於此款產品定位，林志遠認為主要呼應近年來越來越多人拍攝Vlog創作內容，因此將傳統相機使用體驗與手機結合，加上可以更快透過5G連網功能上傳發表作品，將能吸引更多希望創作工具更輕便，同時可以有更好拍攝品質選擇的使用需求。

▲Sony Mobile台灣總經理林志遠

看重Vlog創作市場發展機會

從Sony旗下α相機產品近年持續擁抱Vlog市場創作需求，因此接連推出ZV系列隨身相機機種，甚至在近期推出的α7 IV也加入Vlog拍攝使用設計，凸顯Sony越來越看重此款市場發展機會。

而Xperia PRO-I的推出，則意味Sony Mobile希望能在Vlog市場使用需求提供不同選擇，讓使用者能有更高畫質拍攝體驗，同時兼具輕便攜帶使用感受，加上此次同步推出的Vlog外接螢幕組、GP-VPT2BT無線遙控拍攝握把，則更方便創作者透過主相機自拍，藉此獲得更好拍攝畫質。

提供不同產品選擇

當然，如果創作者還是有更進階，或額外使用需求，其實還是可以選擇使用ZV系列機種進行創作，或是選擇α7 IV進行拍攝，透過不同鏡頭或許不一樣的畫質表現，只是在隨身攜帶創作使用上就顯得不是很方便。

至於此次推出新機採用Xperia PRO-I名稱，未來是否代表Sony Mobile可能接續推出不同名稱、主打功能的Xperia PRO系列機種？目前則是還沒有具體答案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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