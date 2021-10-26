iOS 15.1開放更新！加入iPhone 13 Pro系列「ProRes」影片功能

美國 Apple 公司今天開放 iOS 15.1 正式版更新！iOS 15.1 增加了「同播共享 (SharePlay)」功能，這是一種全新的方式，可以在 FaceTime 視訊中與家人和朋友進行分享體驗。這個版本還增加了使用 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 拍攝 ProRes 影片的功能，以及在蘋果錢包中可驗證的 COVID-19 疫苗接種卡，並包括其他功能和 iPhone 的錯誤修復。

– SharePlay 是一種在 FaceTime 中與來自 Apple TV 應用程式、Apple Music、Fitness+ 和其他支援的 App Store 應用程式的內容共享同步體驗新方式。

– 共享控制使每個人都能暫停、播放、倒退或快進。

– 當你的朋友說話時，智慧音量會自動降低電影、電視節目或歌曲的音頻。

– Apple TV 支援在你繼續用 iPhone 進行 FaceTime 通話時，在你的大螢幕上觀看共享影片的選項。

– 螢幕共享讓 FaceTime 通話中的每個人都能查看照片、瀏覽網頁或互相幫助。

● 相機

– 使用 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 拍攝 ProRes 影片。

– 設定關閉在 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 上拍攝微距照片和視訊時的自動相機切換功能。

● 蘋果錢包

– 支援 COVID-19 疫苗接種卡，允許你從蘋果錢包添加和展示可驗證的疫苗接種訊息。

● 翻譯

– 在”翻譯”應用和全系統翻譯中支援普通話 (台灣)。

● 家庭

– 基於支援 HomeKit 的濕度、空氣質量或光照度傳感器的當前讀數的新自動化觸發器。

● 快捷方式

– 新的預置動作可以讓你在圖片或 gif 上疊加文字，另外，新的遊戲集可以讓你用 Siri 打發時間。

● 該版本還修復了以下問題

– 照片應用在導入照片和影片時可能會錯誤地報告儲存已滿。

– 天氣應用可能不會顯示”我的位置”的當前溫度，並可能錯誤地顯示動畫背景的顏色。

– 鎖定螢幕時，從應用程式播放的音頻可能會暫停。

– 在多次使用 VoiceOver 時，錢包可能會意外退出。

– 可能無法檢測到可用的 Wi-Fi 網路。

– iPhone 12 機型上的電池算法已更新，可以更好地估計電池容量隨時間的變化。