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蘋果最便宜5G手機！iPhone SE 3基於XR設計 Touch ID不在螢幕正面

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

2020 年 4 月蘋果發布「全新 iPhone SE 2 記憶體 3GB、電池 1821mAh」。根據《愛瘋日報》最新報導，第三代 iPhone SE 將是蘋果最後一款採用 LCD 顯示螢幕的 iPhone。下一代 iPhone SE 3 據稱將基於 iPhone XR 設計，並配備 Touch ID 側邊按鍵。

iPhone SE 3可能基於iPhone XR設計

最早傳言，iPhone SE 3 仍舊是 iPhone 8 外型設計，也同樣是 4.7 吋螢幕、正面 Touch ID Home 鍵。但最新傳言認為它基於 iPhone XR 打造，配備側面指紋，當然也不排除正面 Face ID。為了增加競爭力，蘋果計劃為 iPhone SE 3 換用 A15 晶片處理器，同時加入對 5G 網路的支援。

下一代 iPhone SE 將是蘋果最便宜的入門 5G iPhone。

目前，iPhone SE 的設計與現已停產的 iPhone 8 相同，主畫面按鈕中內建了 Touch ID 指紋辨識。據報導，第三代 iPhone SE 將在 2022 年春季推出，並以 64GB 的儲存空間和當前型號的 $399 美元起價。

隨著蘋果最新 iPhone 13 系列的發布，蘋果官方網站的手機產品線形成 iPhone SE 2、iPhone 11、iPhone 12 mini/iPhone 12 和 iPhone 13 全系這樣從低到高的組合。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 iPhone SE iPhone XR LCD Touch ID 5G

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