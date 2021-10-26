Sony新手機超大感光元件 相機快門拍照鍵吸睛

Sony Mobile今天宣布限量推出Xperia 1 III手機的全新配色消光綠機種，並發表全球首款搭載1吋超大感光元件和相位偵測自動對焦功能（PDAF）的手機Xperia PRO-I，同時具備設計更細緻，就像相機快門一樣的實體拍照鍵。

Sony Mobile旗下Xperia 1 III手機於8月拿下台灣2萬元以上Android旗艦手機銷售冠軍，今天宣布限量推出全新配色消光綠。Xperia 1 III全新配色消光綠預計11月限量上市，售價為新台幣3萬6990元。Xperia PRO-I預計今年底前在台灣推出，售價尚未公布。

Sony Mobile發布新聞稿指出，Xperia 1 III是全球首款4K HDR OLED 120Hz螢幕更新率的智慧型手機，擁有全新潛望式望遠變焦鏡頭、三鏡頭四焦段相機，提供遊戲增強器及360度空間模擬音效等功能。

Xperia PRO-I採用與Sony Alpha系列相機相同的先進成像技術開發，搭載1.0型（1吋）Exmor RS感光元件，提供更大的像素面積，讓感光量大幅提升，在低光源下也有好的光學成像表現；支援12 bit RAW影像檔案規格，可記錄高寬容度的動態範圍。

Xperia PRO-I的感光元件搭配BIONZ X for mobile影像處理器，結合前端大型積體電路，能在晶片上初步作業，提供更快的運算速度及呈現更高的影像品質。

Xperia PRO-I也具備專屬實體拍照按鍵，與SonyRX100系列相機有相仿的快門鍵設計與體驗，例如半按快門立即對焦、完整按下立刻拍照。任何時刻長按實體拍照鍵，可迅速啟動Photography Pro並立即開始拍攝，就算手機在待機模式螢幕全黑也可以使用。

商品推薦