Redmi Note 11系列手機搭載「更進階」120W有線快充 減少發熱、降低電壓
日前確定將在10月28日晚間7點揭曉新款Redmi Note 11系列手機消息後，Redmi品牌總經理盧偉冰證實此系列手機將加入更進階的120W有線快充。
依照說明，盧偉冰透露Redmi Note 11系列手機採用的120W有線快充，將會納入雙電池芯設計，降低充電時整體所需電壓，並且透過雙電荷泵設計降低電阻，藉此讓手機能以更低電壓充電，同時在充電過程更可藉由低電阻設計減少發熱。
而藉由這樣的設計，同時應用在Redmi系列產品，意味小米接下來可將更高功率的快充技術下放到中階定位手機，不再僅侷限用於高階旗艦機種。
以目前120W所對應有線快充技術，約可在15-17分鐘內將5000mAh規格電池充滿，讓使用者能更快確保手機電池續航力。
Redmi稍早已經對外公布Redmi Note 11系列手機外觀，將採用平框機身設計，顏色將區分迷霧森林、神秘黑境與時光靜紫三種配色選項，另外也確定採用中央置頂開孔設計的AMOLED螢幕，並且由藝人王一博擔任品代言，另外更計畫推出新款Redmi Watch 2智慧手錶。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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