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Sony將揭曉「Xperia PRO-I」、強化拍攝與錄影功能的手機

聯合新聞網 / 楊又肇

在10月26日即將揭曉新款Xperia系列手機之前，日本軒下デジカメ情報局網站進一步透露Sony Mobile即將揭曉新品，將是名為「Xperia PRO-I」的新款手機，以及可對應Xperia 1 III與Xperia 1 II使用的虛擬實境頭戴裝置

依照軒下デジカメ情報局網站取得資料，顯示接下來即將揭曉的「Xperia PRO-I」將採用與Xperia 1 III相似機身設計，但背後主鏡頭模組則會回歸Xperia 1居中設計，同時將採用尺寸達1吋設計的感光元件，並且對應f/2.0-f/4.0光圈切換，但似乎仍僅對應兩種光圈設定改變。

而機身除了在邊框加上直列條紋增加持握感，更在獨立配置的相機快門增加止滑紋路設計，另外更在人像拍攝功能加入眼部對焦，並且強化最佳拍攝畫面功能。至於錄影功能則是加入全新「Videography Pro」模式，同時在錄影功能增加眼部對焦功能，並且加入Flawless Eye混合防震技術，讓錄製影片內容可更為穩定。

此外，延續Sony先前在ZV系列消費級相機，以及α7 IV等機種均強化Vlog影片拍攝體驗，Sony Mobile此次也在「Xperia PRO-I」加入相同應用模式，配合新增加Vlog monitor外接螢幕配件，讓使用者能直接透「Xperia PRO-I」的主相機進行自拍，並且配合外接麥克風配件強化收音效果，讓使用者能更方便拍攝Vlog影片。

新款Vlog monitor外接螢幕配件是透過USB-C to USB-C連接線與手機連接，但是否能對應Xperia 1 III等既有手機使用，目前還無法確認。

至於此次推出的新款Xperia品牌虛擬實境頭戴裝置，則可搭配Xperia 1 III或Xperia 1 II使用，並且對應120度視角觀看體驗，最高可呈現8K HDR 360環景影像，至於操作模式則可透過頭部移動，或是手機按鍵，主要銜接透過手機拍攝後的影像觀看體驗。

因為外蓋上的相機開孔位置設計，因此此款虛擬實境頭戴裝置無法對應「Xperia PRO-I」，或是更早推出的Xperia 1使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 日本 Sony Xperia

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