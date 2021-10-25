Google計畫讓Android手機App 更容易在Chromebook上使用
相關消息指稱，Google正著手測試將Android手機執行App鏡像推送到Chromebook裝置上使用的功能，藉此強化Chromebook與Android手機連動使用體驗。
Google過去以來持續強化Chromebook與Android手機連動功能，而此次測試功能則是透過WebRTC技術，以名為「Android Push」功能，讓使用者可將Android手機執行app推送到Chromebook上使用。
類似功能，目前許多Android手機業者已經推出相關應用，讓使用者能將Android手機app與Windows PC連動，因此Google有可能計畫將類似功能應用在Chromebook。
目前不確定Google計畫何時正式推出此項功能，但或許有可能在近期內公布。
Coming soon: Launching apps from your phone on Chromebooks. When you receive a notification on your phone that's forwarded to your Chromebook, you can click on it on the PC to launch it in a window. pic.twitter.com/j9UEYuR7TW— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 18, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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