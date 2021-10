Google計畫讓Android手機App 更容易在Chromebook上使用

相關消息指稱,Google正著手測試將Android手機執行App鏡像推送到Chromebook裝置上使用的功能,藉此強化Chromebook與Android手機連動使用體驗。

Google過去以來持續強化Chromebook與Android手機連動功能,而此次測試功能則是透過WebRTC技術,以名為「Android Push」功能,讓使用者可將Android手機執行app推送到Chromebook上使用。

類似功能,目前許多Android手機業者已經推出相關應用,讓使用者能將Android手機app與Windows PC連動,因此Google有可能計畫將類似功能應用在Chromebook。

目前不確定Google計畫何時正式推出此項功能,但或許有可能在近期內公布。

Coming soon: Launching apps from your phone on Chromebooks. When you receive a notification on your phone that's forwarded to your Chromebook, you can click on it on the PC to launch it in a window. pic.twitter.com/j9UEYuR7TW