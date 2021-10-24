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Sony曝10月26日揭曉新品 為聚焦拍攝功能的手機

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將在日本時間10月26日中午12點 (台灣時間10月26日上午11點)揭曉新品，Sony Mobile稍早再透過預告短片透露即將揭曉新品，將是一款著重相機拍攝功能的手機，而非先前猜測的虛擬實境頭戴裝置。

透過三名內容創作者、攝影師、影片拍攝者分享心得，表示此款手機彷彿是在相機產品加上手機功能，並且設置專屬快門鍵，更強調在相機功能有所提升，但看起來其實與過去Sony Mobile在Xperia系列手機採用設計相似，似乎又更令人好奇會在哪些內容作提升。

而在今年接連推出Xperia 1 III、Xperia 5 III，以及Xperia 10 III之後，接下來即將推出的手機產品會以什麼樣的定位推出，目前也頗令人好奇。

相較過去推出的Xperia PRO是定位在連接傳輸應用，因此是在Xperia 1 II的硬體基礎下，額外加入5G網路技術中的毫米波應用，讓各類連網裝置能透過更高頻寬傳輸資料，同時本身更具備HDMI輸入功能，方便與各類拍攝裝置連接作為延伸螢幕使用。

但如果Sony Mobile接下來準備推出新機會聚焦在拍攝功能，顯然與Xperia PRO設定定位不同，但也可能會以不同面向的Xperia PRO為稱，說不定能納入近期剛揭曉的α7 IV拍攝與錄影功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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