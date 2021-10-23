全球使用裝置達1.5億台！華為推出鴻蒙作業系統3.0、HMS Core 6工具資源

華為在稍早於東莞松山湖舉辦開發者大會中宣布推出鴻蒙作業系統3.0 (Harmony OS 3.0)開發者預覽版，Beta測試版本則預計會在2022年第一季內推出。另外，目前搭載鴻蒙作業系統的裝置已經累積超過1.5億台，預計在今年底會增加至2億，成為成長最快的智慧終端作業系統。

鴻蒙作業系統3.0將聚焦在彈性佈署、超級終端，以及單次開放即可在多種裝置上佈署特性，同時也進一步提升系統執行效能，並且升級開發工具。

在此之前，華為就強調採用分散式架構提升佈署彈性，並且增加多裝置連動開放特性，而此次更新則是著重讓開發者更容易打造應用服務，並且能在鴻蒙作業系統3.0環境下快速佈署應用在各類裝置。

而目前全球累積使用鴻蒙作業系統的終端裝置已經累積達1.5億台，最快會在今年底增加至2億台，成為目前成長最快的智慧終端作業系統。同時，華為也說明鴻蒙作業系統已經發展超過4000多種生態產品，並且與超過1800家業者合作，今年內新增生態裝置出貨量更累積超過6000萬台。

先前對外說明中，華為目標讓搭載鴻蒙作業系統的終端裝置增加至3億台以上，其中預期會有2億台源自華為本身，另外1億台則來自華為合作生態夥伴。

配合此次更新，華為也宣布推出HMS Core 6工具資源，同時透露目前HMS開發者人數已經累積達510萬人，採用HMS Core資源打造應用服務的數量也增加至17.3萬個，相比去年增加81%。另外，華為也說明開發者透過HMS Core打造應用服務獲取營收也增加62%，而今年前三季透過AppGallery下載應用服務的數量也累積超過3322億次。

而此次推出的HMS Core 6不僅支援鴻蒙作業系統，更支援Android、iOS與Windows等作業系統，並且可應用在手機、平板、智慧螢幕、手錶、車載系統平台。功能部分則強化3D建模、AR Engine、圖像運算，以及人工智慧技術應用。

此次展示HMS Core 6功能應用部分，華為更展示數位人像手語應用功能，其中應用包含在HMS Core 6的華為手語服務，讓開發者能更容易運用華為預先訓練語言模型、機器翻譯、數位人像動作演算法，並且銜接與訊息無障礙研究會、北京師範大學教育學部等單位手語資料，配合自然肢體動作、表情呈現正確手語內容，目前更收錄超過1萬種手語內容，藉此應用在更多需要手語呈現內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦