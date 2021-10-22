realme GT Neo 2T、Q3s兩款手機 以及realme Watch T1智慧手錶同步揭曉

realme宣布在GT系列機種增加新款GT Neo 2T，同時也宣布推出新款Q3s，以及新款realme Watch T1。

其中，realme GT Neo 2T採用6.43吋、Full HD+解析度，並且支援120Hz畫面更新率的AMOLED螢幕，同時搭載聯發科天璣1200-AI處理器，以及包含8GB或12GB容量的LPDDR4x記憶體，UFS 3.1儲存容量則區分128GB與256GB，電池容量則是4500mAh，支援65W有線快充。

而相機規格，則分別配置1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。其他規格則包含搭載雙擴音喇叭、Z軸線性馬達與3.5mm耳機孔，同時機身配色除了黑色之外，更額外提供名為「釉白」的霧面白色款式。

至於在Q系列機種更新的realme Q3s，則是採用解析度為Full HD+解析度、支援120Hz畫面更新率的6.6吋LCD螢幕，分別提供6GB及8GB容量記憶體，以及128GB與256GB儲存容量，其他則包含採用5000mAh容量、支援30W有線快充的電池設計，同樣保留3.5mm耳機孔，並且採用側面指紋辨識器設計。

此次同步推出的realme Watch T1，則採用1.3吋圓形AMOLED錶面與不鏽鋼材質錶身設計，支援110種運動類型數據紀錄，本身也支援5ATM防水設計，同樣支援心率量測與血氧濃度紀錄，此外錶身也內建GPS與NFC功能，並且可透過藍牙連接手機播放音樂，或是用於接聽手機電話。

建議售價方面，realme GT Neo 2T將以人民幣2099元起跳價格銷售，realme Q3s建議售價則從人民幣1499元起跳價格銷售，至於realme Watch T1建議售價則是人民幣699元，將從10月20日晚間8點開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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